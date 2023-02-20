Военный дневник
20.02.2023, 21:46

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (362-й день) | Визит Байдена в Киев, Нидерланды покинут 17 российских дипломатов

 
Визит Байдена в Украину
Визит Байдена в Украину
ФОТО: Telegram Владимира Зеленского

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

  • Президент США Джо Байден совершил ранее не анонсировавшийся визит в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Белый дом официально объявил о выделении военной помощи Украине на 460 миллионов долларов

    В пакет помощи вошли военная техника, в том числе HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины группы огневой поддержки пехоты Bradley, а также приборы ночного видения и другое оборудование. Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с лидером США Джо Байденом „плодотворными“ и „очень важными“. Об этом, сообщают Sky News и CNN, он заявил в ходе их совместной пресс-конференции.

    „Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень значимыми“, — заявил украинский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Также он отметил, что эти переговоры „приближают Украину к победе“.

  • Минобороны РФ объявило, что населенный пункт Парасковиевка Донецкой области взят под контроль „добровольцами штурмовых отрядов“.

  • Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут защищать Бахмут, „но не любой ценой“.

  • Польша закрыла для фур из Беларуси последний действовавший на границе КПП.

  • Нидерланды заявили, что страну должны покинуть 17 российских дипломатов. МИД РФ предупредил о „неизбежных ответных мерах“ из-за решения Нидерландов сократить численность российского дипкорпуса. Ведомство обвинило Нидерланды в срыве переговорного процесса, который длился около года и был направлен на создание „необходимых условий и задела на будущее для функционирования наших дипломатических представительств“.

    „Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне“, — говорится в заявлении МИДа России.

  • Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле населенного пункта Новая Таволжанка с украинской стороны, в результате которого один человек погиб, еще один ранен.

  • В Курской области в результате пожара в блиндаже погибли шестеро российских срочников.

  • С 1 марта из российских онлайн-кинотеатров уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company.

  • Два человека погибли в результате обстрела Херсонской области. Администрация региона сообщила, что российская армия нанесла удар по поселку Антоновка.

    Погибшие были мужем и женой.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии