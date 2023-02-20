ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (362-й день) | Визит Байдена в Киев, Нидерланды покинут 17 российских дипломатов

Президент США Джо Байден совершил ранее не анонсировавшийся визит в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Белый дом официально объявил о выделении военной помощи Украине на 460 миллионов долларов

В пакет помощи вошли военная техника, в том числе HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины группы огневой поддержки пехоты Bradley, а также приборы ночного видения и другое оборудование. Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с лидером США Джо Байденом „плодотворными“ и „очень важными“. Об этом, сообщают Sky News и CNN, он заявил в ходе их совместной пресс-конференции.

„Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень значимыми“, — заявил украинский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Также он отметил, что эти переговоры „приближают Украину к победе“.