ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (362-й день) | Визит Байдена в Киев, Нидерланды покинут 17 российских дипломатов
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент США Джо Байден совершил ранее не анонсировавшийся визит в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Белый дом официально объявил о выделении военной помощи Украине на 460 миллионов долларов
В пакет помощи вошли военная техника, в том числе HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины группы огневой поддержки пехоты Bradley, а также приборы ночного видения и другое оборудование. Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с лидером США Джо Байденом „плодотворными“ и „очень важными“. Об этом, сообщают Sky News и CNN, он заявил в ходе их совместной пресс-конференции.
„Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень значимыми“, — заявил украинский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Также он отметил, что эти переговоры „приближают Украину к победе“.
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Нидерланды заявили, что страну должны покинуть 17 российских дипломатов. МИД РФ предупредил о „неизбежных ответных мерах“ из-за решения Нидерландов сократить численность российского дипкорпуса. Ведомство обвинило Нидерланды в срыве переговорного процесса, который длился около года и был направлен на создание „необходимых условий и задела на будущее для функционирования наших дипломатических представительств“.
„Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне“, — говорится в заявлении МИДа России.
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