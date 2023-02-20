ВИДЕО | Кая Каллас - лауреатам госпремий: „Ваша работа принесла важную награду всей Эстонии“
Премьер-министр Кая Каллас вручила сегодня в Эстонской Академии Наук государственные премии за выдающиеся заслуги в области науки, развития эстонского языка, культуры и спорта.
По словам Каи Каллас, в лице лауреатов мы имеем дело с первопроходцами, которые не позволили сознанию того, что они занимаются чем-то, чего до них никто не делал, ограничить себя. „Вы были открытыми, искали возможности и имели мужество их принимать даже тогда, когда путь, на котором вы стояли, был новым и неизведанным. И, что очень важно, вы делились результатами своей работы с другими – своими коллегами, молодежью, с Эстонией в целом. Ваша работа принесла важную награду всей Эстонии и ее народу – это мудрость, эмоции, история“, - сказала премьер-министр.
Она добавила, что сегодняшнее высокое признание принадлежит также более широкому кругу достойных. „Успех и развитие – это командное достижение. То, чего достигли вы, было достигнуто благодаря всем вашим предшественникам и соратникам. А ваша работа, в свою очередь, станет фундаментом для новых поколений“, - сказала Каллас.
По словам министра культуры Пирет Хартман, культура помогает нам держаться вместе, а благодаря достижениям наших творческих людей, спортсменов и ученых Эстония кажется больше, чем есть на самом деле. „Несмотря на то, что Эстония – маленькая страна, мы велики духом и выделяемся своими спортивными достижениями. За всеми результатами всегда стоят люди – столпы культурной и спортивной жизни, которые делают свою работу с душой и служат примером и стимулом для других. Я рада, что накануне дня рождения Эстонской Республики мы награждаем тех людей, которые своей работой делают Эстонию больше, которые вывели нашу культуру, язык, спорт и науку на новые высоты“, - сказала министр культуры.
Министр образования и науки Тынис Лукас поздравил лауреатов премий за дело жизни и за достижения года и подчеркнул, что их работа важна также для сохранения национальной идентичности. „Ваша работа важна и ценна для всего эстонского общества и государства – для нашей Эстонии. Мы ведь осознаем себя и свою идентичность, в первую очередь, через место, где мы живем, язык, а также через международные успех и признание. Пеэтер Пялль, удостоенный премии имени Видеманна за развитие эстонского языка, сделал очень многое для того, чтобы эстонцы в Эстонии чувствовали себя хорошо, благодаря хорошему знанию родных краев и их топонимов. Если у места правильное название, это способствует также возникновению домашнего ощущения“, - сказал Лукас и добавил, что компетентные и понятные советы лауреата высоко ценятся как широкой общественностью, так и в узком кругу профессионалов. Пялль внес свой вклад как в согласование норм литературного эстонского языка, так и в редактирование ортологических словарей.
Подробнее о лауреатах (на эстонском языке) можно прочитать по ссылке.
Смотрите видеозапись церемонии!