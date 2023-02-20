ВИДЕО | Кая Каллас - лауреатам госпремий: „Ваша работа принесла важную награду всей Эстонии“

По словам Каи Каллас, в лице лауреатов мы имеем дело с первопроходцами, которые не позволили сознанию того, что они занимаются чем-то, чего до них никто не делал, ограничить себя. „Вы были открытыми, искали возможности и имели мужество их принимать даже тогда, когда путь, на котором вы стояли, был новым и неизведанным. И, что очень важно, вы делились результатами своей работы с другими – своими коллегами, молодежью, с Эстонией в целом. Ваша работа принесла важную награду всей Эстонии и ее народу – это мудрость, эмоции, история“, - сказала премьер-министр.

Она добавила, что сегодняшнее высокое признание принадлежит также более широкому кругу достойных. „Успех и развитие – это командное достижение. То, чего достигли вы, было достигнуто благодаря всем вашим предшественникам и соратникам. А ваша работа, в свою очередь, станет фундаментом для новых поколений“, - сказала Каллас.

По словам министра культуры Пирет Хартман, культура помогает нам держаться вместе, а благодаря достижениям наших творческих людей, спортсменов и ученых Эстония кажется больше, чем есть на самом деле. „Несмотря на то, что Эстония – маленькая страна, мы велики духом и выделяемся своими спортивными достижениями. За всеми результатами всегда стоят люди – столпы культурной и спортивной жизни, которые делают свою работу с душой и служат примером и стимулом для других. Я рада, что накануне дня рождения Эстонской Республики мы награждаем тех людей, которые своей работой делают Эстонию больше, которые вывели нашу культуру, язык, спорт и науку на новые высоты“, - сказала министр культуры.