20.02.2023, 18:33
На Ярвевана горел автомобиль: полиция просит помощи свидетелей(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня утром в Таллинне на шоссе Ярвевана загорелся автомобиль Volkswagen . Скорая помощь доставила в больницу 58-летнего водителя автомобиля, состояние которого оценивается как тяжелое.
Полиция просит всех участников дорожного движения, у которых на видеорегистратор мог попасть серый Volkswagen Tiguan в районе половины восьмого утра перед пожаром или на Тартуском шоссе во время пожара на Ярвевана, сообщить об этом по электронной почте pohja.vihje@politsei.ee или позвонить по номеру 53422905.