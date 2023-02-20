Финский хоккеист признался, что выступал в КХЛ из-за денег

Одной из первых звёзд в КХЛ стал финский нападающий „Атланта“ Эса Пирнес. Он провёл в России один сезон — 2008/2009, ставший дебютным для новосозданного чемпионата. Однако за этот год форвард, набравший 50 (22+28) очков в 51 матче, получил массу незабываемых эмоций: „Когда мы заключали контракт, речь шла о соглашении на миллион долларов. Курс рубля начал падать, а в начале сезона появились новые сведения о том, что КХЛ ввела правило, что зарплаты выплачиваются в рублях, а не в долларах. В конце концов, я даже не увидел всех денег. Мне разрешили поехать в Финляндию после окончания регулярного чемпионата, чтобы отпраздновать рождение дочери. Из-за проблем со здоровьем у ребёнка поездка затянулась дольше, чем предполагалось. Я всё время объяснял, куда мы едем и что я не могу сейчас вернуться.

Впрочем, как заявляют финны, в КХЛ были свои тёмные схемы. Так, один инсайдер, также пожелавший сохранить анонимность, рассказал одну такую байку: „Один игрок сборной Финляндии как-то пришёл ко мне и сказал, что произошла довольно странная вещь — была оговорена определённая зарплата, а когда подписывался контракт, она была где-то на 20 тыс. евро выше. Когда это было упомянуто, генменеджер ответил, что „да, да, но ты принесёшь мне эти 20 тыс. наличными“. Я думаю, что это был путь боссов нескольких клубов. Вот как они разбогатели, и никто не мог их поймать. Но лучше было оставить всё как есть и просто убедиться, что игрок получил своё“.

Бывший финский игрок, выступавший в Континентальной хоккейной лиге и пожелавший остаться анонимным, признался, что его интересовали только деньги: „Мы поехали подзаработать немного денег. Если кто-то утверждает, что приехал из-за пейзажа или борща, это чушь собачья“. Автор материала, журналист Вилле Туру, раскрывает некоторые подробности заработка финских хоккеистов: „В российских клубах самая низкая чистая прибыль финнов составляла около ста тысяч евро за сезон. На пике чистая зарплата могла достигать пары миллионов евро. Средняя зарплата отдельного финского хоккеиста в КХЛ оценивается в 500 тыс. евро за сезон. Одной из особенностей КХЛ стала разнообразная бонусная система. За каждый выигрыш обычно выплачивался бонус в размере около 1000-6000 евро. В крупнейших клубах и того больше. Если это был особо важный матч или босс клуба был очень амбициозен, бонус можно было легко удвоить, а иногда даже утроить“.

Финны — одни из сильнейших хоккеистов в мире, так что неудивительно, что они часто занимали легионерские места в КХЛ. Конечно, игроки приходили разного качества — от тех, кто добился в России статуса легенды (например, Теэму Хартикайнен в Уфе), до абсолютных ноунеймов, ничего толкового не показавших. Это нормально.

Всё шло хорошо, пока игры команды не завершились во втором раунде плей-офф. Всё обернулось так, что я бы никому ничего не сказал. Зарплата за полтора месяца и все бонусы за регулярный сезон не были выплачены, на меня подали в суд за нарушение контракта. Мне сообщили, что я могу подать заявление о взыскании невыплаченной заработной платы через суд. Но хозяином команды был губернатор Московской области, поэтому он знал, чем всё обернётся. Я никогда не видел этих денег. В офисе был прочный сейф. Там было два мешка для мусора. Один с долларами, другой с рублями. Они платили, например, когда я всегда покупал клюшки для себя в Финляндии. Внуку врача команды нужно было привезти верхнюю одежду. Однажды он спросил, могу ли я взять с собой плиту Harvia с камнями, но я сказал, что она не поместится в багаж самолёта.

Временами случались какие-то жуткие моменты. Однажды мы были где-то в Сибири, где было 30–40 градусов мороза, но никаких веществ для размораживания самолёта там не распыляли. Вместо этого один мужчина использовал щётку, чтобы сбить лёд с боков и крыльев“, — сказал Пирнес.

Бывший главный тренер „Амура“ и „Адмирала“ Ханну Йортикка, пробывший в России с 2011 по 2013 год, также вспомнил „тёмные“ и непонятные для него околохоккейные дела вокруг клубов. „Ничего не было прозрачным. Всё было тайно. Это стало более чем ясно ещё во время хоккея. Но даже для тренера там чистая зарплата была в четыре-пять раз больше, чем в Финляндии, хоть я и был только в небольших клубах. Наши чистые зарплаты легионерам тоже перевалили за полмиллиона.