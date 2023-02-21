MyFitness отказал Stebby в сотрудничестве, полагая, что оно ударит по кошельку любителей спорта

„Мы хотели бы сообщить вам, что, к сожалению, несмотря на переговоры, многолетнее сотрудничество между Stebby и спортивными клубами MyFitness прекращается с 10 марта 2023 года“, — говорится в электронном письме Stebby.

Генеральный директор MyFitness Eesti Тийна Отса сообщила Ärileht, что после продолжительного сотрудничества, стороны, к сожалению, не пришли к соглашению о новых условиях, предложенных Stebby. „MyFitness стремится избежать автоматического повышения цен на пакеты членства, которое будет сопровождать новые условия комиссии, предлагаемые Stebby“, — отметила она. „MyFitness обслуживает бизнес-клиентов напрямую быстрее и качественнее, предлагая больше возможностей и гибкости, чем мы можем сделать через посредника. В настоящее время MyFitness напрямую обслуживает более 50% компаний из своей клиентской базы, у MyFitness сегодня есть все технические решения, и мы продолжим стремиться предоставлять лучший сервис“.