ВИДЕО | Любопытство одержало верх над страхом: косули посоревновались в беге с летящим дроном

Фотограф Кенно Соо, запуская в Вильяндимаа беспилотный летательный аппарат, снял видео, на котором дикие козы, убегая от дрона, время от времени останавливаются, так как не чувствуют, что от него исходит опасность. „По полю вдоль дороги от дрона убегали три косули, вскоре к ним присоединились еще две лесные козочки“, - рассказал фотограф.

„Косули проявляли явное любопытство, и подпустили к себе дрон на довольно близкое расстояние“.

На начальных кадрах видно, что косули испугались странного шума, но вскоре привыкли к нему и, словно играя в догонялки, стали убегать от дрона и останавливаться. Около кустарника, растущего на границе леса, позволили летательному аппарату подлететь совсем близко. „Косули проявляли явное любопытство, подпустили к себе дрон на довольно близкое расстояние“, - сказал Кенно Соо.

В начале прошлого года численность косуль в Эстонии оценивалась в 125 000 – 135 000 особей. Эта цифра несколько снизилась по сравнению в предыдущими годами.

Зимой питание косуль зависит в первую очередь от толщины снежного покрова. Если снега выпало немного, косули пасутся в негустых хвойных лесах, поедая вкусные кустики черники и брусники. Если до кустиков не добраться из-за толстого слоя снега, косули начинают объедать ветки деревьев и кустов. Зимой косули сбиваются в большие стада в несколько десятков голов.