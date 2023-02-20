Эстония присоединилась к европейскому научно-исследовательскому институту в области молекулярной биологии

Вице-канцлер Министерства образования и науки Ренно Вейнталь отметил, что принятие Эстонии в качестве полноправного члена Европейской молекулярно-биологической лаборатории (EMBL) подтверждает высокий уровень эстонских наук о жизни и еще больше расширяет возможности обучения и сотрудничества для наших ученых: „Это даст доступ нашим ученым к конкретным исследовательским объектам - оборудованию и базам данных“.

По словам руководителя отдела международных отношений EMBL Пламены Марковой, Эстония также может многое предложить европейскому сообществу медико-биологических наук благодаря своей экосистеме. „У нас есть общее стремление делать прорывные научные достижения, — отметила Маркова. — Членство Эстонии в EMBL поможет нам реализовать эту цель в синергии, а также создаст новые возможности для инновационных подходов“.

Напомним, что процесс вступления Эстонии в международную организацию длился несколько лет. С июня 2019 года наша страна была в статусе ожидания, что однако позволило бесплатно участвовать в деятельности организации.

Осенью 2021 года Эстония подала заявку на полноправное членство. В ноябре 2021 года эстонская делегация приняла участие в заседании совета EMBL в Гейдельберге, на котором были представлены эстонские исследования, разработки и достижения в эстонских науках о жизни. В результате, совет принял решение принять Эстонию в качестве полноправного члена организации.

Европейская молекулярно-биологическая лаборатория — ведущая мировая организация научной инфраструктуры в области молекулярной биологии. Она была основана в 1974 году, к ней присоединились 28 стран, в том числе Эстония.