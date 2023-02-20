В Курской области шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже(2)
Шесть военнослужащих погибли и один пострадал при возгорании в блиндаже в Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, передает „Медуза“.
По словам собеседника агентства, пожар произошел утром 20 февраля около села Уланок Суджанского района Курской области. При возгорании сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в блиндаже.
Министерство обороны России подтвердило информацию о шести погибших в результате пожара, не уточнив количество пострадавших. Согласно сообщению ведомства, пожар возник из-за грубого нарушения норм обращения с горючими материалами.
Ранее Baza сообщала, что погибшие и пострадавшие военнослужащие (по информации издания, это были солдаты-срочники) топили печь в блиндаже и „неосмотрительно плеснули туда бензин“.