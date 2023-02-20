20.02.2023, 15:30
В Мустамяэ двое несовершеннолетних с мачете ограбили молодого человека(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 17 февраля, в полицию сообщили, что в Таллинне на Таммсааре теэ двое молодых людей в масках и капюшонах, у одного из которых в руках был мачете, забрали у 18-летнего юноши рюкзак и кошелек.
Полиция отреагировала большими силами, получила от пострадавшего словесные портреты и начала искать сбежавших молодых людей в районе.
Приблизительно через 20 минут, около 23 часов полиция поймала несовершеннолетних беглецов, задержала их на месте в качестве подозреваемых в ограблении и доставила в центр задержания.