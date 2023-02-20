ЧП и криминал
20.02.2023, 15:30

В Мустамяэ двое несовершеннолетних с мачете ограбили молодого человека

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В пятницу, 17 февраля, в полицию сообщили, что в Таллинне на Таммсааре теэ двое молодых людей в масках и капюшонах, у одного из которых в руках был мачете, забрали у 18-летнего юноши рюкзак и кошелек.

Полиция отреагировала большими силами, получила от пострадавшего словесные портреты и начала искать сбежавших молодых людей в районе.

Приблизительно через 20 минут, около 23 часов полиция поймала несовершеннолетних беглецов, задержала их на месте в качестве подозреваемых в ограблении и доставила в центр задержания.

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