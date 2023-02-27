ПОДКАСТ | Достигаторство: почему нам так важно доказывать свою значимость. Разбираемся вместе с телеведущей Еленой Соломиной

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Как отличить „достигаторство“ от упорства в достижении цели? Есть ли вообще разница?

„Разница между этими понятиями в цели. Она всегда лежит за пределами нашей деятельности. Мне кажется, мало кто понимает, что если я чем-то занимаюсь, то моя цель не в этом. Например, если я сейчас сижу в студии, то моя цель не сидеть в студии, а донести до людей какие-то интересные мысли. Например, я варю суп не для того, чтобы его варить, а для того, чтобы им накормить семью. И все действия, которые мы совершаем, служат какой-то нашей цели. Люди-достигаторы, скорее всего, сосредоточены именно на деятельности, а не на цели“, - пояснила Елена Соломина.

Зачастую, люди не понимают своей цели. Они просто делают, движимые каким-то внутренним ощущением, не осознавая его до конца. В этом есть что-то „невротическое“.«Например, человек, который в любую погоду бегает по набережной. Для него в этом может быть вторичная выгода, немного невротическая. Он ощущает себя молодцом, что он это сделал. Мы изживаем свои неврозы по-разному. И это не самый плохой вариант. У меня тоже было что-то похожее - я занималась спортом с окаянством, пока не задалась вопросом „А зачем я это делаю?“ Вероятно, мне что-то очень хотелось доказать“, - прокомментировала Соломина.

По мнению телеведущей есть две вещи, которыми руководствуется любой человек: выживание и ощущение значимости. „Люди хотят быть значимыми, и это то, что многие из нас по жизни не получают. Многие из нас чувствуют себя незначительными с самого детства, потому что нас ставят на место, родители сравнивают нас с другими детьми. С одной стороны, это нормальный социальный инструмент: без сравнения с другими мы не поймем, что хорошо, что плохо, но он нас очень часто травмирует. Мы хотим, чтобы нас принимали, а не обесценивали“, - уточнила Елена Соломина.

То есть это люди, это счастливые люди, или это все таки люди, которые, которым надо что-то доказать?