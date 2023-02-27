ПОДКАСТ | Достигаторство: почему нам так важно доказывать свою значимость. Разбираемся вместе с телеведущей Еленой Соломиной(1)
Часто ли вы упрекаете себя в том, что ничего не успеваете и беретесь за дополнительные проекты? Как перестать бежать за целями и понять, что иногда полежать на диване - это нормально? В эфире подкаста „No Xaxa“ телеведущая и тренер по ораторскому мастерству Елена Соломина вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник обсудили откуда возникает „достигаторство“, в чем его причины и где искать мотивацию, когда вокруг все кажутся такими успешными.
Как отличить „достигаторство“ от упорства в достижении цели? Есть ли вообще разница?
„Разница между этими понятиями в цели. Она всегда лежит за пределами нашей деятельности. Мне кажется, мало кто понимает, что если я чем-то занимаюсь, то моя цель не в этом. Например, если я сейчас сижу в студии, то моя цель не сидеть в студии, а донести до людей какие-то интересные мысли. Например, я варю суп не для того, чтобы его варить, а для того, чтобы им накормить семью. И все действия, которые мы совершаем, служат какой-то нашей цели. Люди-достигаторы, скорее всего, сосредоточены именно на деятельности, а не на цели“, - пояснила Елена Соломина.
Зачастую, люди не понимают своей цели. Они просто делают, движимые каким-то внутренним ощущением, не осознавая его до конца. В этом есть что-то „невротическое“.«Например, человек, который в любую погоду бегает по набережной. Для него в этом может быть вторичная выгода, немного невротическая. Он ощущает себя молодцом, что он это сделал. Мы изживаем свои неврозы по-разному. И это не самый плохой вариант. У меня тоже было что-то похожее - я занималась спортом с окаянством, пока не задалась вопросом „А зачем я это делаю?“ Вероятно, мне что-то очень хотелось доказать“, - прокомментировала Соломина.
По мнению телеведущей есть две вещи, которыми руководствуется любой человек: выживание и ощущение значимости. „Люди хотят быть значимыми, и это то, что многие из нас по жизни не получают. Многие из нас чувствуют себя незначительными с самого детства, потому что нас ставят на место, родители сравнивают нас с другими детьми. С одной стороны, это нормальный социальный инструмент: без сравнения с другими мы не поймем, что хорошо, что плохо, но он нас очень часто травмирует. Мы хотим, чтобы нас принимали, а не обесценивали“, - уточнила Елена Соломина.
То есть это люди, это счастливые люди, или это все таки люди, которые, которым надо что-то доказать?
Телеведущая привела в пример популярный тест „Колесо баланса“, позволяющий оценить ключевые моменты в различных сферах жизни человека. „По идее, если ты идеальный сферический человек в вакууме, то по результатам теста получится правильный круг. Но такого нет ни у кого. Если есть какие-то развитые сферы, например, профессиональная, то скорее всего будет впадина в личной жизни. И, разумеется, нехватка какого-то ресурса становится проблемой, которую мы компенсируем. Рано или поздно мы сталкиваемся с тем, что чего-то в жизни не хватает, а другого - слишком много. И это имеет последствия.
Что с этим можно сделать? Как перестать себя корить за недостаточную продуктивность?
„Не забывайте хвалить себя за небольшие победы. Есть очень простое упражнение для этого - представьте себя в роли пятилетнего ребенка. Разве скажете ему ту обесценивающую критику, которую высказываете себе?! Вы его поддержите, верно? Вот так к себе и относитесь. Самый ужасный наш критик - мы сами, Как правило, люди выкатывают к себе много претензий, эта мышца обесценивания развита у нас отлично, а вот для баланса хорошо бы развивать и другую - быть себе поддержкой и фиксировать даже небольшой победный опыт. Нет смысла искать поддержку у других, необходимо, чтобы мы сами были себе опорой“, - резюмировала для Delfi Елена Соломина.
О подкасте
No Xaxa - это несерьёзно-серьезный, молодёжный подкаст, в котором ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник пытаются разобраться в тонкостях жизни. Каждый выпуск девушки поднимают какую-то социальную проблему или ситуацию, спорят о разнице поколений и событиях в обществе, и вместе с приглашенным гостем выясняют, как быть и что делать, когда жизнь бросает тебе новый вызов.
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