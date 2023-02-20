Эстонская пара керлингистов завершила домашний этап Кубка мира на втором месте

Марие Калдвеэ и Харри Лилль прошли групповую стадию без поражений, обеспечив себе место в полуфинале. В полуфинале Марие Калдвеэ и Харри Лилль уверенно обыграли финскую пару Бонни Нилхамн и Пааво Куосманен со счетом 9:3.



В финальном матче эстонская пара встречалась с норвежской парой Мартин Реннинг и Матиас Брянден. Судьба напряженного матча решилась в последнем туре, в котором эстонская пара потерпела минимальное поражение со счетом 9:8

Для Калдвеэ и Лилль домашний этап КМ стал последним подготовительным турниром перед чемпионатом Эстонии в ближайшие выходные, где они будут защищать чемпионский титул.



Этап КМ среди смешанных пар WCT Tallinn Masters Mixed Doubles 2023 прошел в Таллинне в седьмой раз. На турнире высокого уровня были представлены смешанные пары из Эстонии, Финляндии, Литвы, Швейцарии, Австрии, Нидерландов, Норвегии и Италии.

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