Эстонская пара керлингистов завершила домашний этап Кубка мира на втором месте
Эстонская пара керлингистов Марие Калдвеэ и Харри Лилль заняла второе место на домашнем этапе КМ, едва не обыграв в финале норвежскую пару керлингистов.
Марие Калдвеэ и Харри Лилль прошли групповую стадию без поражений, обеспечив себе место в полуфинале. В полуфинале Марие Калдвеэ и Харри Лилль уверенно обыграли финскую пару Бонни Нилхамн и Пааво Куосманен со счетом 9:3.
В финальном матче эстонская пара встречалась с норвежской парой Мартин Реннинг и Матиас Брянден. Судьба напряженного матча решилась в последнем туре, в котором эстонская пара потерпела минимальное поражение со счетом 9:8
Для Калдвеэ и Лилль домашний этап КМ стал последним подготовительным турниром перед чемпионатом Эстонии в ближайшие выходные, где они будут защищать чемпионский титул.
Этап КМ среди смешанных пар WCT Tallinn Masters Mixed Doubles 2023 прошел в Таллинне в седьмой раз. На турнире высокого уровня были представлены смешанные пары из Эстонии, Финляндии, Литвы, Швейцарии, Австрии, Нидерландов, Норвегии и Италии.