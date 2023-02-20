„Главное - не наступить на те же грабли“. Глава Eesti Gaas рассказал о будущем цен на газ

На энергетической конференции Eesti Päevaleht глава Eesti Gaas Маргус Каазик сказал, что сейчас главный вопрос заключается в том, что нужно сделать по-другому, чтобы прошлогодняя ситуация не повторилась. „Как можно сделать так, чтобы не наступить на те же грабли?“ - задается он вопросом.

Каазик признал, что до сих пор был сравнительно наивен, так как считал, что в Эстонии достаточно много лесов, чтобы нейтрализовать углеродный след от сланцевой промышленности. „На самом деле это не так. Правда в том, что необходимо что-то сжечь, чтобы получить тепло. Но если уж жечь, то экологический след этого должен быть как можно меньшим“, - сказал он.