На рынках акций попутный ветер подутих
За последние годы инвесторы привыкли к низким процентным ставкам. Предполагалось, что они так и останутся низкими.
Заемные средства стоили дешево, капитал был легко доступен. Котировки акций росли, потому что любая инвестиция была лучше, чем беспроцентные деньги на счете. Дешевые кредиты использовались все более смело; публичные компании брали кредиты и в рекордных объемах выкупали собственные акции. Со временем инвесторы становились все более самоуверенными: они привыкли к тому, что деньги доступны для каждого, причем легко и задешево.
Инфляция вернула цену к деньгам
Когда были сняты коронавирусные ограничения и люди снова стали выходить из дома, начался торговый бум, к которому предприятия и цепочки поставок оказались не готовы. Экономика быстро отреагировала неприятно высокой инфляцией, которая стала сокращать сбережения людей и покупательную способность денег.
Инфляционный кризис был усилен ростом цен на энергоносители, вызванным длительной нехваткой инвестирования в этот сектор. Пандемия дополнительно усилила иллюзию того, что топлива в мире достаточно, и после восстановления экономической активности резко взлетели цены на все энергоносители, что, в свою очередь, повысило стоимость товаров и услуг. И был запущен процесс инфляции, остановить которую непросто.
Чтобы притормозить ее, центральные банки начали повышать процентные ставки. В Европе шестимесячная ставка EURIBOR, лежащая в основе многих кредитных договоров, поднялась с нуля до 3%. В результате стоимость кредитов для крупных компаний выросла до 5%; доходность неликвидных облигаций выросла до 7–10%. Интерес к покупке облигаций с повышенным риском исчез полностью.
Удорожание денег обрушило биржи
Если облигация безопасной крупной компании предлагает доходность в 5%, то обычная дивидендная доходность биржевых акций в 3–4% становится бессмысленной. Чтобы акции могли заинтересовать инвесторов, они должны предлагать значительно более высокую дивидендную доходность.
Есть два способа повысить дивидендную доходность. Компании могут повысить дивидендные выплаты, что в сегодняшних условиях (на фоне роста издержек и замедления спроса) сделать сложно. Альтернативой является снижение цены акций. Если цена акции составляет 100 евро и компания выплачивает дивиденды в размере 4 евро на акцию в год, это дает дивидендную доходность 4%. Но чтобы при тех же выплатах дивидендная доходность составляла, например, 8 процентов, цена акции должна упасть до 50 евро. Чувствительность цены акций к изменениям процентов, как правило, недооценивают.
В прошлом году популярные фондовые индексы упали на 10–30%. Рынки акций отчасти скорректировали ситуацию за счет изменения процентных ставок, однако, учитывая масштаб предшествующей фазы роста, этого вряд ли достаточно.
Заглядывая в будущее, центральные банки обещают продолжить в этом году повышение процентных ставок, пока не наступит заметное замедление инфляции. Один из уроков прошлого года заключался в том, что не стоит недооценивать, насколько решительно центробанки готовы действовать для борьбы с инфляцией, — а с другой стороны, насколько трудно сдержать инфляцию.
Прежние лидеры восстанавливаются медленно
Пока не вернется нулевая процентная ставка, в отношении многих активов нет оснований ожидать возвращения прежних цен. Когда на фондовых рынках происходят изменения крупнейших базовых трендов, ни в коем случае не стоит ориентироваться на лидеров предыдущих трендов.
Как правило, эпицентры каждой восходящей фазы с трудом восстанавливаются после больших спадов. После того как в 2000–2001 годах лопнул пузырь доткомов, акциям технологического сектора потребовалось на восстановление 15 лет. Когда в 2008–2009 годах рухнул рынок недвижимости, цены восстанавливались девять лет. Многие рынки акций Восточной Европы до сих пор даже близко не подошли к своим прежним максимумам. Таллиннская фондовая биржа здесь является скорее приятным исключением.
Какие инвестиции оказались стойкими к кризису?
В 2022 году активные пенсионные фонды LHV при инвестировании в акции продолжали фокусироваться на сырьевых рынках, которые предлагали возможности хорошо заработать. Так что мы были защищены от роста цен на энергоносители пакетом инвестиций в акции сектора. Инвестиции, обеспеченные физическим золотом, всегда хорошо работали во время крупных рыночных потрясений. Когда началась война на Украине и фондовые индексы резко упали, выросли цены на золото. Помимо этого, на фоне повышения процентных ставок мы усиленно инвестировали в акции банковского сектора, который напрямую выиграл от роста платежей по кредитам. В части прочих инвестиций в акции мы наблюдали некоторое снижение. Так, инвестиции в отдельные акции в странах Северной Европы и Балтии дали скорее отрицательный результат.
Залог успеха — в быстрой адаптации
Прошлогодние лидеры и аутсайдеры дали нам представление о том, что работает, а что — нет в среде с растущими процентными ставками. Мы регулярно корректировали свои инвестиции в течение года, чтобы избежать потерь и защитить капитал в трудные времена.
В сложные для экономики времена лучшие возможности на фондовых рынках предлагают инвестиции, за которыми стоят товары, потребность в которых недооценена. Это могут быть инвестиции, связанные с полезными ископаемыми, то есть традиционный энергетический сектор, банки или другие отрасли, которые не попали в радар инвесторов во время предыдущего подъема.
Мы считаем, что изменившаяся рыночная конъюнктура весьма благоприятна для активных пенсионных фондов LHV, где мы можем действовать достаточно быстро и гибко, чтобы воспользоваться возникающими на рынках возможностями. А поскольку в изменившейся рыночной среде многие лидеры и аутсайдеры меняются местами, мы готовы извлечь выгоду из этих тенденций.
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