На рынках акций попутный ветер подутих

Есть два способа повысить дивидендную доходность. Компании могут повысить дивидендные выплаты, что в сегодняшних условиях (на фоне роста издержек и замедления спроса) сделать сложно. Альтернативой является снижение цены акций. Если цена акции составляет 100 евро и компания выплачивает дивиденды в размере 4 евро на акцию в год, это дает дивидендную доходность 4%. Но чтобы при тех же выплатах дивидендная доходность составляла, например, 8 процентов, цена акции должна упасть до 50 евро. Чувствительность цены акций к изменениям процентов, как правило, недооценивают.

Если облигация безопасной крупной компании предлагает доходность в 5%, то обычная дивидендная доходность биржевых акций в 3–4% становится бессмысленной. Чтобы акции могли заинтересовать инвесторов, они должны предлагать значительно более высокую дивидендную доходность.

Чтобы притормозить ее, центральные банки начали повышать процентные ставки. В Европе шестимесячная ставка EURIBOR, лежащая в основе многих кредитных договоров, поднялась с нуля до 3%. В результате стоимость кредитов для крупных компаний выросла до 5%; доходность неликвидных облигаций выросла до 7–10%. Интерес к покупке облигаций с повышенным риском исчез полностью.

Инфляционный кризис был усилен ростом цен на энергоносители, вызванным длительной нехваткой инвестирования в этот сектор. Пандемия дополнительно усилила иллюзию того, что топлива в мире достаточно, и после восстановления экономической активности резко взлетели цены на все энергоносители, что, в свою очередь, повысило стоимость товаров и услуг. И был запущен процесс инфляции, остановить которую непросто.

Когда были сняты коронавирусные ограничения и люди снова стали выходить из дома, начался торговый бум, к которому предприятия и цепочки поставок оказались не готовы. Экономика быстро отреагировала неприятно высокой инфляцией, которая стала сокращать сбережения людей и покупательную способность денег.

Заемные средства стоили дешево, капитал был легко доступен. Котировки акций росли, потому что любая инвестиция была лучше, чем беспроцентные деньги на счете. Дешевые кредиты использовались все более смело; публичные компании брали кредиты и в рекордных объемах выкупали собственные акции. Со временем инвесторы становились все более самоуверенными: они привыкли к тому, что деньги доступны для каждого, причем легко и задешево.

В прошлом году популярные фондовые индексы упали на 10–30%. Рынки акций отчасти скорректировали ситуацию за счет изменения процентных ставок, однако, учитывая масштаб предшествующей фазы роста, этого вряд ли достаточно.

Заглядывая в будущее, центральные банки обещают продолжить в этом году повышение процентных ставок, пока не наступит заметное замедление инфляции. Один из уроков прошлого года заключался в том, что не стоит недооценивать, насколько решительно центробанки готовы действовать для борьбы с инфляцией, — а с другой стороны, насколько трудно сдержать инфляцию.

Прежние лидеры восстанавливаются медленно

Пока не вернется нулевая процентная ставка, в отношении многих активов нет оснований ожидать возвращения прежних цен. Когда на фондовых рынках происходят изменения крупнейших базовых трендов, ни в коем случае не стоит ориентироваться на лидеров предыдущих трендов.

Как правило, эпицентры каждой восходящей фазы с трудом восстанавливаются после больших спадов. После того как в 2000–2001 годах лопнул пузырь доткомов, акциям технологического сектора потребовалось на восстановление 15 лет. Когда в 2008–2009 годах рухнул рынок недвижимости, цены восстанавливались девять лет. Многие рынки акций Восточной Европы до сих пор даже близко не подошли к своим прежним максимумам. Таллиннская фондовая биржа здесь является скорее приятным исключением.

Какие инвестиции оказались стойкими к кризису?