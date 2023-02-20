Главный мотив пенсионных фондов: найти и не потерять

Меньше, чем обычно, пенсионный фонд L инвестировал и в облигации. Из государственных облигаций в нашем портфеле остались только краткосрочные, которые мы используем для поддержания ликвидности. Благодаря этому наши потери на рынках облигаций были незначительными, так как удалось избежать наиболее существенного падения: ведь в прошлом году больше всего „просели“ именно долгосрочные облигации – сегмент, которого мы так старательно избегали в своем портфеле.

Кроме того, в нашем нынешнем портфеле акций мы смогли превзойти индексы фондового рынка. В 2022 году портфель акций Пенсионного фонда L сократился на 4,4%, в основном за счет обширного падения позиций в Балтийском регионе. Без акций балтийских компаний стоимость портфеля акций уменьшилась бы всего на 2%. Достичь этого результата помогли вложения в энергетический и сырьевой секторы; положительную динамику показали и акции банковского сектора. Наряду с акциями балтийского региона отрицательное влияние оказали инвестиции в средние предприятия Северных стран.

Избежание крупных потерь всегда было краеугольным камнем стратегии активных пенсионных фондов LHV, поэтому мы диверсифицировали наши инвестиции по нескольким классам активов. В прошлом году фонд L вышел в плюс в основном благодаря тому, что удалось избежать потерь на публичных рынках, т. е. на рынках акций и облигаций. Во втором полугодии 2021 года мы значительно сократили наши позиции в акциях, и поскольку в 2022 году падение этого класса активов было наиболее значительным, принятое вовремя решение благоприятно сказалось на доходности фонда.

В 2022 году доходность Пенсионного фонда LHV L составила +3,63%. Это можно считать хорошим результатом, учитывая резкое падение на рынках и акций, и облигаций. За год мировые фондовые индексы, выраженные в евро, упали более чем на 10%. Положительным результатам фонда способствовали сильные результаты инвестиций в недвижимость и избежание крупных потерь на биржах.

Инвестиции в недвижимость пенсионного фонда L принесли в 2022 году доходность 15,3%; этот класс активов включает прямые инвестиции в недвижимость, фонды недвижимости и лесные фонды. На недвижимость как класс активов приходится чуть более 20% инвестиций фонда.

В прошлом году мы приобрели два новых объекта недвижимости. В Риге - портфель арендных квартир из 109 единиц, а в Таллинне — „зеленое“ офисное здание на бульваре Сыпрузе. Цены на недвижимость в Балтийском регионе оставались стабильными, несмотря на турбулентность на финансовых рынках и повышение процентных ставок, поэтому наша покупательская активность значительно снизилась. Текущий портфель недвижимости фонда пока демонстрирует хорошие результаты, и доход от аренды остается стабильным.

В прошлом году мы также успешно продали наши первые активы в портфеле инвестиций в недвижимость. East Capital Baltic Property Fund II - одна из наших инвестиций - продал все свои активы и вернул деньги инвесторам. Мы были инвесторами фонда с 2013 года. Кроме того, мы продали на вторичном рынке большое количество акций Фонда недвижимости EfTEN, в состав инвесторов которого мы вошли в 2011 году. В общей сложности за счет этих двух фондов в пенсионные фонды LHV поступило более 30 миллионов евро, и доходность обоих фондов составила более 10% в год за период вклада.

Отечественные облигации дают больше стабильности

Наиболее стабильную часть инвестиционного портфеля фонда составляют облигации балтийских предприятий. Это облигации, в создании которых фонды LHV сыграли ведущую роль и в которых мы являемся либо единственным, либо крупнейшим инвестором. Как правило, мы держим эти облигации до срока погашения.

Доходность отечественных облигаций в 2022 году составила 4,7%. Из новых облигаций мы добавили в инвестиционный список облигации Dimedium Grupp, Kodu Kvartal, Bigbank и Coop Pank АТ1. Процентные ставки на рынках облигаций значительно выросли, что отражает и наш подход к новым позициям. Наши фонды готовы делать новые инвестиции в облигации при условии, что их ставка будет не ниже 8%.

Для крупных пенсионных фондов LHV мы выбрали стратегию активного управления. Это означает, что для каждого фонда мы регулярно пересматриваем распределение инвестиционного портфеля по классам активов и выбираем лучшие инвестиции в каждом классе. Важнейшие преимущества активного управления становятся очевидными именно во время кризиса.



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Управляющим пенсионными фондами LHV является LHV Varahaldus. Ознакомьтесь с проспектом пенсионных фондов LHV и их основным информационным документом на lhv.ee и проконсультируйтесь со специалистом.