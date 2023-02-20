МНЕНИЕ | Позывной Шмель: после войны встретимся в Эстонии

Роман Старапопов (позывной „Шмель“) много месяцев провел в охваченной войной Украине, освещая события из самых горячих точек. На днях Роман одержал победу в нескольких номинациях и был признан „журналистом года“. Как все это время живет Украина, как люди привыкают к ужасам войны, как даже в окопах умудряются готовить вкуснейший борщ, а на передовой лакомятся пломбиром - обо всем этом Роман написал в своей новой колонке.