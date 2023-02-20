Мнение
20.02.2023, 13:00

МНЕНИЕ | Позывной Шмель: после войны встретимся в Эстонии

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Роман Старапопов и Рауно Вольмар в Бахмуте
Роман Старапопов и Рауно Вольмар в Бахмуте
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Роман Старапопов (позывной „Шмель“) много месяцев провел в охваченной войной Украине, освещая события из самых горячих точек. На днях Роман одержал победу в нескольких номинациях и был признан „журналистом года“. Как все это время живет Украина, как люди привыкают к ужасам войны, как даже в окопах умудряются готовить вкуснейший борщ, а на передовой лакомятся пломбиром - обо всем этом Роман написал в своей новой колонке.

Во время очередной командировки с военными останавливаемся на парковке около торгового центра. К нам подходит мужчина лет 30. Он одет плохо, в руках полиэтиленовый пакет торговой сети. Стучится в окно. Водитель отпускает стекло справа от себя.

„Не могли бы вы помочь, гривен 50 (1,26 евро - прим. ред.)“, - обращается мужчина. Военные отвечают, что денег нет. Мужчина не уходит, продолжает клянчить. Говорит, что хочет есть, а работы нет. - „Иди служить!“ - не выдерживаю я. - „Руки, ноги же есть!“ - „Не могу!“ - „Если боишься, иди в тероборону. На передовую не отправят, будешь помогать“.

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