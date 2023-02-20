ВИДЕО | На Ярвевана теэ в Таллинне загорелся автомобиль. Водитель получил сильные ожоги

„В 7:37 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на Ярвевана теэ в центре Таллинна открытым огнем горит автомобиль. Спасатели потушили возгорание к 7:51. Скорая помощь доставила пострадавшего водителя в больницу“, - говорится в ежедневной сводке Спасательного департамента.

Тем временем в социальных сетях распространилось видео инцидента, на котором видно стоящую посреди дороги горящую машину и водителя, который находится рядом, полностью охваченный пламенем.

Главный врач таллиннской скорой Рауль Адлас подтвердил, что автомобилем управлял 58-летний мужчина. Скорая помощь доставила его в больницу с ожогами, его состояние тяжелое.

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