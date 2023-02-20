Футболист сборной Украины об отце, который ушел на войну с Россией:“Я был шокирован. Я плакал“

Украинский футболист вспомнил, как в прошлом году забронировал для папы на 26 февраля билет на игру „Эвертона“ против „Манчестер Сити“. Однако все планы были сорваны, когда Россия вторглась в Украину. Затем позвонила мама Виталия, которая сказала, что папа бросил работу строителя, чтобы пойти в ВСУ.

„Я был шокирован. Я плакал“, – рассказывает Миколенко, которого звонок матери застал по дороге на тренировку.

„Моей первой мыслью было, что мой отец никогда не встретится с моими детьми, когда они у меня будут. Он был уже в бункере практически без телефонной связи. Мы редко разговаривали. Переписываться было опасно, так как не были уверены, что россияне не смогут перехватить информацию“, — рассказал украинский футболист.

„Когда мне наконец удалось поговорить с ним, он сказал, что не боится. Но мне было страшно. Он невероятно смелый и до сих пор служит в армии. Он пойдет туда, где будет нужен“, – рассказал Миколенко.

Сейчас родители Миколенко находятся в безопасности, в столице Украины, а его папа в прошлом месяце смог наконец навестить своего сына в Англии.

„Мы поехали в центр города, и когда мы зашли в магазин Everton Two (клубный магазин), все приветствовали меня: „Как дела, Мико?“ Мой папа был потрясен тем, что все знали меня и спрашивали, как у меня дела“, – цитирует футболиста сборной Украины Daily Mail.

Миколенко перешел в „Эвертон“ в начале прошлого года из киевского „Динамо“ и был ошеломлен поддержкой клуба после российского вторжения, а также тем, что ему дали капитанскую повязку в ответном матче против „Борхэм Вуд“ в Кубке Англии.

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