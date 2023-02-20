ВИДЕО И ФОТО | Байден в Киеве: „Путин думал, что сможет продержаться дольше, чем мы. Сомневаюсь, что он так думает сейчас“

Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. И я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или засыпать ее обратно. За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержкой – и эта поддержка будет продолжаться. Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников на Восточном фланге, а также выступить с замечаниями о том, как Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир в поддержку народа Украины и основных ценностей прав человека и достоинства в Уставе ООН, которые объединяют нас по всему миру“.