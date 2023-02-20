ФОТО | Джо Байден прибыл в Киев

Американского лидера заметили вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора. „Джо Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев“, — сказал Зеленский.

Как сообщает „Украинская правда“, Байден приехал в храм почтить память украинских военнослужащих, погибших в ходе войны. В этот момент в Киеве объявили воздушную тревогу. Президенты попали на видео очевидцев.

Байден заявил, что находится в Киеве, намерен подтвердить свою приверженность суверенитету Украины. По его словам, Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, который будет объявлен завтра.

Визит американского лидера в Киев ранее не анонсировался. В Белом доме сообщали, что 20-22 февраля Байден посетит Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой и выступит с речью в преддверии годовщины российского вторжения в Украину. Как пишет NBC, это первый случай в современной истории, когда президент США приехал в зону боевых действий, где нет активного американского военного присутствия.

Заявление Белого дома по поводу поездки Байдена в Киев:

„В то время как мир готовится отметить годичную годовщину жестокого вторжения России в Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он был глубоко неправ. Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины.

Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. И я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или засыпать ее обратно. За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержкой – и эта поддержка будет продолжаться. Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников на Восточном фланге, а также выступить с замечаниями о том, как Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир в поддержку народа Украины и основных ценностей прав человека и достоинства в Уставе ООН, которые объединяют нас по всему миру“.