АНАЛИЗ | Что рассказывает о нас история онлайн-поиска?

1. Путешествия и туризм возрождаются



После длительного периода затишья и ограничений, связанных с пандемией, стабильное глобальное восстановление вновь открыло возможности для безопасных путешествий. Стремление к путешествиям особенно заметно при анализе использования поисковой системы Petal Search, где количество поисковых запросов, связанных с путешествиями, значительно увеличилось, а количество посещений раздела приложения „Путешествия“ в 2022 году увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. В целом пользователи чаще всего искали информацию о проживании (40 %), затем — о рейсах (30 %) и информацию о городских достопримечательностях (23 %).



2. Онлайн-шопинг не теряет своей актуальности



Относительно много покупателей совершало свои первые покупки в Интернете всего пару лет назад, но сейчас покупки на различных интернет-платформах стали практически новой реальностью. Несмотря на отмену ограничений и возвращение к традиционным очным покупкам, триумфальное шествие электронной коммерции еще далеко от завершения. Начиная с летних распродаж и заканчивая распродажами в Черную пятницу, потребители проводят больше времени за покупками в Интернете, чем в обычных магазинах.



Только за прошлый год количество покупок, совершенных через поисковую платформу Huawei, увеличилось на 200 %, причем самыми популярными категориями покупок стали мода, электроника, спорт, красота и активный отдых, что отражает стремление пользователей вести более здоровую и комфортную жизнь за счет адаптации своих покупок в соответствии с личным графиком и местонахождением, а не наоборот.



3. Футбольных болельщиков охватила лихорадка Чемпионата мира по футболу



2022 год завершился стартом долгожданного розыгрыша Кубка мира, удивившего зрителей яркими моментами и драматичными победами. Чтобы быть в курсе событий, болельщики следили за новостями Чемпионата мира в Интернете, используя поисковые системы и следя за непрерывным потоком информации.



В прошлом году почти миллион пользователей Petal Search искали информацию о статистике и результатах игр, футболистах, игровых новостях и видео самых горячих игровых моментов.



4. Люди хотят знать больше



По сравнению с другими годами, в прошлом году наблюдался рост интереса к новостям, о чем свидетельствуют статистические данные — более половины пользователей Petal Search в Европе ежедневно читает новости, тратя на это занятие в среднем 10 минут. События последних лет вызвали в обществе особый интерес к текущим происшествиям в мире, побуждая использовать различные поисковые системы, чтобы всегда узнавать последние новости первыми.



5. Одно приложение для всего



Статистические данные показывают, что наиболее часто используемыми онлайн-инструментами в прошлом году были словарь, переводчик и сводки погоды. Вместо доступа к той же информации через, например, отдельно загружаемые телефонные приложения, пользователи предпочли искать ответы на свои вопросы в поисковых системах, которые дают быстрые ответы на повседневные поисковые темы, такие как „будет ли завтра дождь“ или „как называется автобусная остановка по-французски“.



6. Новые приемы поиска



Благодаря новым технологиям и интерактивным возможностям смартфонов становятся популярными совершенно новые способы поиска информации, например, в прошлом году среди пользователей быстро стал популярен поиск изображений, оснащенный искусственным интеллектом. Делая фотографии продуктов на камеру смартфона и размещая их в поисковой системе, пользователи могут легко получить информацию о конкретном продукте и рекомендации для облегчения его использования. Эта тенденция особенно заметна в Petal Search, где использование функции визуального поиска в 2022 году увеличилось на 20 % по сравнению с 2021 годом.



С ростом популярности устройств „умный дом“ цифровые функции с голосовым управлением и помощники с искусственным интеллектом сегодня также становятся все более распространенными. В смартфонах голосовое управление тоже стало нормой среди пользователей и даже превзошло голосовое управление в устройствах умного дома. В 2022 году использование голосового поиска в приложении Petal Search увеличилось на 16 % по сравнению с предыдущим кварталом, и эта тенденция, вероятно, продолжит нарастать и в ближайшие годы.