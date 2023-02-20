Насколько дорогое авто может взять в лизинг житель Эстонии со средней зарплатой?

К сожалению, жителю Эстонии со средним достатком купить новую машину становится все труднее – цены на автомобили выросли очень сильно, а выбор моделей в доступном ценовом диапазоне сокращается. В прошлом году новые автомобили подорожали в среднем на 10%, а иногда и на все 43%: для некоторых моделей это означало повышение цены на 10 000 евро.

Всего в прошлом году в Эстонии было куплено 20 426 новых легковых автомобилей, а это значит, что такая возможность была только у 2,4% трудоспособного населения. 73% этих автомобилей были приобретены в лизинг. Видно, что позволить себе новую машину могут немногие. Большинству приходится подыскивать себе подходящее транспортное средство среди автомобилей с пробегом.

Сможет ли сегодня человек со средней зарплатой (нетто-доход около 1370 евро) приобрести в лизинг самый популярный в Эстонии автомобиль Toyota RAV4? Именно покупку этой новой модели в прошлом году чаще всего финансировал Coop Pank Liising. Самая дешевая версия этого кроссовера стоит около 32 000 евро.

Примерный ежемесячный лизинговый платеж за RAV4 составляет 390 евро (первоначальный взнос 10%, период лизинга 5 лет, остаточная стоимость автомобиля 30%), к которым добавляются платежи дорожного страхования и страхования каско в размере около 500–600 евро в год. Повышение Euribor относительно немного подняло ежемесячный платеж за лизинг такого автомобиля – примерно на 30 евро. Но, помимо этого, также следует учитывать расходы на топливо и техническое обслуживание. Таким образом, использование нового кроссовера Toyota забирает из семейного бюджета более 500 евро в месяц.

Если человек со средним доходом не имеет ипотечных или иных кредитных обязательств, его платежеспособность, казалось бы, позволяет тратить такие деньги. Вопрос в том, разумны ли данные расходы, учитывая его уровень дохода. Всегда стоит подумать и о возможности в случае необходимости взять на себя другие финансовые обязательства.