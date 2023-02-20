Насколько дорогое авто может взять в лизинг житель Эстонии со средней зарплатой?
Руководитель Coop Pank Liising Мартин Ильвес на примере наиболее популярных транспортных средств поясняет, насколько дорогой новый или подержанный автомобиль может сегодня взять в лизинг житель Эстонии со средней зарплатой.
К сожалению, жителю Эстонии со средним достатком купить новую машину становится все труднее – цены на автомобили выросли очень сильно, а выбор моделей в доступном ценовом диапазоне сокращается. В прошлом году новые автомобили подорожали в среднем на 10%, а иногда и на все 43%: для некоторых моделей это означало повышение цены на 10 000 евро.
Всего в прошлом году в Эстонии было куплено 20 426 новых легковых автомобилей, а это значит, что такая возможность была только у 2,4% трудоспособного населения. 73% этих автомобилей были приобретены в лизинг. Видно, что позволить себе новую машину могут немногие. Большинству приходится подыскивать себе подходящее транспортное средство среди автомобилей с пробегом.
Сможет ли сегодня человек со средней зарплатой (нетто-доход около 1370 евро) приобрести в лизинг самый популярный в Эстонии автомобиль Toyota RAV4? Именно покупку этой новой модели в прошлом году чаще всего финансировал Coop Pank Liising. Самая дешевая версия этого кроссовера стоит около 32 000 евро.
Примерный ежемесячный лизинговый платеж за RAV4 составляет 390 евро (первоначальный взнос 10%, период лизинга 5 лет, остаточная стоимость автомобиля 30%), к которым добавляются платежи дорожного страхования и страхования каско в размере около 500–600 евро в год. Повышение Euribor относительно немного подняло ежемесячный платеж за лизинг такого автомобиля – примерно на 30 евро. Но, помимо этого, также следует учитывать расходы на топливо и техническое обслуживание. Таким образом, использование нового кроссовера Toyota забирает из семейного бюджета более 500 евро в месяц.
Если человек со средним доходом не имеет ипотечных или иных кредитных обязательств, его платежеспособность, казалось бы, позволяет тратить такие деньги. Вопрос в том, разумны ли данные расходы, учитывая его уровень дохода. Всегда стоит подумать и о возможности в случае необходимости взять на себя другие финансовые обязательства.
Как правило, препятствием для получения лизинга для таких людей становится существующее обязательство по жилищному кредиту. Но если в семье два человека со средней зарплатой, шансы на покупку автомобиля становятся намного выше. В случае лизинга транспортного средства следует исходить из того, что доля финансовых обязательств не должна превышать 40% дохода.
Ежемесячные лизинговые платежи за Toyota Corolla (цена от 23 000 евро) и Škoda Octavia (базовая цена 26 000 евро), которые находятся на втором и третьем месте в списке самых покупаемых автомобилей Coop Pank Liising и в Эстонии в целом, несколько более приемлемы для работников со средним доходом – 280 и 316 евро соответственно. К этим суммам также добавляются расходы на страхование, топливо и техническое обслуживание. В результате новые автомобили в ценовом диапазоне до 30 000 евро в настоящее время являются в Эстонии наиболее популярными.
И статистика лизинга, и общая статистика продаж демонстрируют, что в Эстонии чаще всего покупают подержанные автомобили не старше пяти лет стоимостью 10 000–20 000 евро. В прошлом году подержанные машины в этом ценовом диапазоне составили 46% всех автомобилей, приобретенных с помощью Coop Pank Liising. На протяжении многих лет этот ценовой диапазон был самым доступным для эстонского покупателя, поскольку ежемесячный лизинговый платеж за легковой автомобиль стоимостью 15 000 евро составляет менее 200 евро. Для этого достаточно чистого дохода в 1000 евро, и также остается возможность взять на себя другие обязательства, например, жилищный кредит с ежемесячным платежом до 200 евро.
Если в 2019 году в Эстонии новые и подержанные автомобили покупали почти одинаково часто, то в прошлом году доля новых автомобилей снизилась до 40%.