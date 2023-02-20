ВИДЕО | „Левадия“ пополнилась игроком сборной Эстонии и защитником с датскими корнями

Айнсалу выступал за „Левадию“ в прошлом сезоне (5 матчей), но посреди сезона перешел в нидерландский футбольный клуб „Телстар“, который выступает в первом дивизионе Нидерландов.

26-летний Айнсалу ранее выступал за „Нымме Калью“ (воспитанник клуба), „Легион“ и „Флору“, а также за украинский футбольный клуб „Львов“ и датский „Хельсингёр“.

В высшей лиги чемпионата Эстонии Айнсалу отыграл в 157 матчах, забил 22 гола и отдал 22 голевые передачи. Айнсалу представлял сборную Эстонии разных возрастов от U16 до U23, в том числе и главную сборную страны, в составе которой выходил на поле 13 раз.

„Я рад вновь присоединиться к „Левадии“. На сегодняшний день команда хорошо укомплектована, и у клуба и у меня самого очень высокие цели. Меня очень хорошо приняли, как игроки, так и тренеры и я с нетерпением жду начала чемпионата. Уверен, что грядущий сезон доставит много удовольствия всем футбольным болельщикам, в особенности тем, кто будет болеть за нас. Vamos Levadia!“, — сказал Айнсалу.

„Мы очень рады вновь видеть Михкеля в составе „Левадии“. Его игровые навыки и лидерские качества помогут команде достичь поставленных целей. Он хороший пример профессионализма и работоспособности для всей команды. Желаем Михкелю и всей команде успехов и удачи в новом сезоне“, — прокомментировал переход президент „Левадии“ Виктор Левада.

Родившийся в Дании, но с эстонским гражданством Шьённинг-Ларсен вызывался в различные молодёжные сборные Эстонии. На его счету более 30 игр в составе сборных Эстонии от U15 до U21.

Майкл дебютировал в высшей лиги Эстонии в 2020 году в составе „Курессааре“. На сегодняшний день на его счету 66 игр в чемпионате, 3 гола и 4 результативные передачи.