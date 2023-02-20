ОТ РЕДАКЦИИ | Этический кодекс должен защищать спортсменов
Скандал с тренером по легкой атлетике - Мехисом Виру должен стать уроком для остальных спортивных функционеров.
Вспыхнувший в эстонском спорте очередной скандал закончился бессрочным отстранением заслуженного тренера по легкой атлетике Мехиса Виру от работы в спорте. Виру обвинили в неподопающем отношении со своими подопечными, в применении психологического и физического притеснения.
За последние несколько лет случаи нарушения тренерами этического кодекса в отношении своих учеников нередко попадали под внимание общественности: так, известно несколько случаев, когда футбольные тренеры домогались своих учениц. Кроме того, на поверхность вышли и старые скандалы: например, вспомнили о ныне покойном тренере по волейболу Раймунде Пунди, который еще в советское время несколько десятилетий подряд развращал своих подопечных, о чем было известно руководству, которое предпочло закрыть на это глаза.
Тренер это важная фигура в профессиональной жизни спортсмена. Тренер стремиться научить своего ученика всему, что знает и умеет сам. Именно от тренера зависит поведение подопечного в обществе, его успехи на соревнованиях и - ни больше, ни меньше - дальнейший жизненный путь. Между тренером и учеником складываются особые отношения, и часто молодые люди склонны доверять тренеру, который по возрасту годится им в отцы, во многих вопросах. Грань спортивных отношений очень легко перейти, и ученики иногда просто страшаться сказать „нет“ учителю, который делает что-то неподобающее. И это по-настоящему страшная ситуация, когда тренер нарушает доверие ученика и манипулирует им в своих эгоистичных целях.
Существует этический кодекс, в котором указано, что тренер должен служить примером для ученика, вести себя корректно и относиться уважительно ко всем своим ученикам. Вступать с ученикам в сексуальные отношения строго запрещено. Поэтому Правление Союза легкой атлетики Эстонии приняло правильное решение, запретив Виру работать в сфере спорта.
Но остается вопрос, почему никто не отреагировал раньше, почему странность в поведении Виру и его отношениях с учениками заметили посторонние люди - латвийский тренер по легкой атлетике (эстонская и латвийская делегация участвовали в молодежном чемпионате мира U-20 в Кали и проживали в одном отеле - прим. ред). Возможно, это отголосок советского времени, когда было принято молчать о таких вещах, а руководство делало вид, что ничего не замечает, особенно, если тренер приносил успехи. Сейчас мы уже знаем, что сексуальные отношения между гимнастками и тренерами были обычным делом, и часто молодые девушки даже подвергались изнасилованиям, как следует из мемуаров гимнастки Ольги Корбут.
Судьба спортсмена в юности во многом зависит от тренера. Тренер может дать очень многое своему воспитаннику, но он может и покалечить человеческую жизнь. Поэтому в молодежном спорте с особым вниманием следует относиться к предупреждающим знакам и сделать все возможное, чтобы защитить молодых людей от неподобающего обращения.