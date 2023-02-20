ОТ РЕДАКЦИИ | Этический кодекс должен защищать спортсменов

Вспыхнувший в эстонском спорте очередной скандал закончился бессрочным отстранением заслуженного тренера по легкой атлетике Мехиса Виру от работы в спорте. Виру обвинили в неподопающем отношении со своими подопечными, в применении психологического и физического притеснения.

За последние несколько лет случаи нарушения тренерами этического кодекса в отношении своих учеников нередко попадали под внимание общественности: так, известно несколько случаев, когда футбольные тренеры домогались своих учениц. Кроме того, на поверхность вышли и старые скандалы: например, вспомнили о ныне покойном тренере по волейболу Раймунде Пунди, который еще в советское время несколько десятилетий подряд развращал своих подопечных, о чем было известно руководству, которое предпочло закрыть на это глаза.

Тренер это важная фигура в профессиональной жизни спортсмена. Тренер стремиться научить своего ученика всему, что знает и умеет сам. Именно от тренера зависит поведение подопечного в обществе, его успехи на соревнованиях и - ни больше, ни меньше - дальнейший жизненный путь. Между тренером и учеником складываются особые отношения, и часто молодые люди склонны доверять тренеру, который по возрасту годится им в отцы, во многих вопросах. Грань спортивных отношений очень легко перейти, и ученики иногда просто страшаться сказать „нет“ учителю, который делает что-то неподобающее. И это по-настоящему страшная ситуация, когда тренер нарушает доверие ученика и манипулирует им в своих эгоистичных целях.

Существует этический кодекс, в котором указано, что тренер должен служить примером для ученика, вести себя корректно и относиться уважительно ко всем своим ученикам. Вступать с ученикам в сексуальные отношения строго запрещено. Поэтому Правление Союза легкой атлетики Эстонии приняло правильное решение, запретив Виру работать в сфере спорта.