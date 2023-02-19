В Эстонии собираются ограничить выдачу рецептов на снотворное и транквилизаторы

„Возникает нарушение памяти, забывчивость, нарушения равновесия, что, в свою очередь, добавляет работы ортопедам, поскольку могут быть переломы шейки бедра или малой берцовой кости. Кроме того, чем старше пациент, тем выше риск развития деменции“, - пояснил семейный врач Арго Лятт риски употребления этих препаратов.

По словам Лятта, врачи часто не успевают разобраться в истинных причинах нарушений сна, поэтому иногда необдуманно выписывают успокоительные или снотворное. С другой стороны, некоторые люди требуют от врачей все новых и новых доз и даже ходят к нескольким докторам, чтобы получить новый рецепт, пишет Rus.err.ee.

В прошлом году в Эстонии была выписана почти 571 000 рецептов на бензодиазепины. Прошлогодний рекордсмен по рецептам неизвестен, но четыре года назад один человек получил от врачей 205 рецептов на успокоительные и снотворные.

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