19.02.2023, 17:14
Грузовик вылетел в кювет в Харьюмаа. Пострадавших нет, но движение перекрыто(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня около 15:45 в полицию поступило сообщение о том, что грузовик съехал с дороги в кювет в волости Сауэ. Жертв нет.
Õnnetus juhtus Ääsmäe-Rohuküla-Haapsalu 29 kilomeetril. Mõlemad sõidusuunad on suletud ja liiklus ümber suunatud läbi Turba Ellama-Lehetu tee.
Авария произошла на 29-м километре трассы Яасмяэ-Рохукюла-Хаапсалу. Оба направления были закрыты, движение перенаправляется на дорогу Эллама-Лехету.