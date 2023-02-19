ЧП и криминал
19.02.2023, 17:14

Грузовик вылетел в кювет в Харьюмаа. Пострадавших нет, но движение перекрыто

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Сегодня около 15:45 в полицию поступило сообщение о том, что грузовик съехал с дороги в кювет в волости Сауэ. Жертв нет.

Õnnetus juhtus Ääsmäe-Rohuküla-Haapsalu 29 kilomeetril. Mõlemad sõidusuunad on suletud ja liiklus ümber suunatud läbi Turba Ellama-Lehetu tee.

Авария произошла на 29-м километре трассы Яасмяэ-Рохукюла-Хаапсалу. Оба направления были закрыты, движение перенаправляется на дорогу Эллама-Лехету.

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