ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (361-й день) | США знают, что Китай помогает России, и предостерегают его от поставок оружия

Макрон заявил, что Франция хочет победы Украины, но никогда не выступала за „полный разгром“ России.

Россияне обстреляли Донецкую и Днепропетровскую области Утром 19 февраля российские войска нанесли ракетный удар по городу Дружковка в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. По его словам, под обстрел попали две многоэтажки и автомобили.

В ночь на 19 февраля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале. При обстреле повреждены четыре многоэтажных здания, одноэтажный дом и частное предприятие.

Минпросвещения РФ планирует проводить патриотические „Разговоры о важном“ не только для школьников, но и для их родителей.

США подозревают Китай в оказании нелетальной военной помощи России.

Институт изучения войны сообщил, что Кадыров не поддержал Пригожина в новом противостоянии с Минобороны РФ. После этого Кадыров поддержал Пригожина в своем телеграм-канале.

На территории аннексированного Крыма национализированы около 700 объектов недвижимости украинских бизнесменов и политиков на „миллиарды рублей“.

Франция передаст ВСУ первую партию AMX-10 „в конце недели“ Франция начнет поставки бронемашин AMX-10 в Украину „с конца будущей недели“, заявил в интервью газете Le Parisien министр обороны Себастьен Лекорню. Речь идет о последних числах февраля.

Китай: мы не приемлем нажим США, затрагивающий отношения с Россией Представитель МИД Китая прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтону известно о нелетальной поддержке Пекином российской войны против Украины, а если она перетечет в летальную, это негативно скажется на американо-китайских отношениях. „Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения“, - так переводит ТАСС сообщение китайского МИД. В английском тексте сообщения на сайте ведомства эта фраза передана несколько иначе: „Мы никогда не приемлем, когда США указывают на нас пальцем и даже оказывают нажим, направленный на китайско-российские отношения“. Вместе с тем, в заявлении указывается: „Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества основываются на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон“. Этот рефрен о „неприсоединении“ и „ненаправленности против третьих сторон“ в китайских заявлениях снова появился в последние месяцы на фоне сообщений о том, что Пекин начал переосмысливать свое отношение к Путину. Тогда наблюдатели отмечали противоречие со словами о „дружбе, не имеющей границ“ из заявления, которое Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали в начале февраля 2022 года за считанные недели до большой войны.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу настаивает на том, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до 2,5 процента от валового внутреннего продукта. Рейнсалу дал интервью агентству Reuters. По словам министра, этой цели могла бы придерживаться и Германия.

В Осло заверили Киев в долгосрочной поддержке Норвегия готова помогать Украине в долгосрочной перспективе. „Кто бы ни управлял Норвегией после следующих выборов, - Украина может быть уверена, что у нее будет поддержка для восстановления и самообороны“, - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью Reuters TV. По словам главы кабмина, Осло выделит Киеву „7,5 млрд евро на пять лет“. „Это - наше послание“, - добавил он. Долгосрочные обязательства в отношении Украины считаются важными, поскольку политика США в отношении Украины может быть изменена после следующих президентских выборов, отметило агентство Reuters. „Некоторые войны заканчиваются из-за полной победы одной или другой стороны, или войны заканчиваются за столом переговоров. Мы хотим, чтобы эта война закончилась - но на условиях, которые решит Украина, - как государство, подвергшееся нападению“, - добавил Йонас Гар Стёре.

Боррель выступил за закупки ЕС боеприпасов для Украины Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступает за идею закупок Евросоюзом боеприпасов от имени своих членов для помощи Украине. Соответствующее предложение Боррель озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности. Таким образом глава европейской дипломатии поддержал премьер-министра Эстонии Каю Каллас. „Я полностью согласен с предложением эстонского премьера, и мы работаем над этим, и это сработает“, - подчеркнул Боррель.