В Литве не прекращаются нападения на несовершеннолетних

17 февраля в полицию Вильнюсского округа обратился мужчина. Он сообщил, что в пятницу, около 10 часов утра, в магазине на ул. Зуюну неизвестный на глазах у других людей приставал к его дочери (2005 г.р.). После этого подозреваемый сел в машину и уехал. Полиция Вильнюса начала досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка. Полиция Таурагского уезда сообщает, что неустановленное лицо вступило в половую связь с несовершеннолетней (2008 г.р.) на территории Шилутского муниципалитета.



Начато досудебное расследование по факту удовлетворения полового влечения в нарушение свободы полового самоопределения и неприкосновенности несовершеннолетнего. Совершеннолетнее лицо, вступившее в половую связь или иным образом удовлетворившее половое влечение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков изнасилования, сексуального принуждения или принуждения к половому сношению, может быть наказано штрафом или ограничением свободы, либо арестом или лишением свободы на срок до пяти лет.