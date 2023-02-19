ЧМ-2023 по биатлону | Шведы унесли из-под носа Бё две медали, пятое место у Латвии(1)
На ЧМ-2023 по биатлону в Оберхофе состоялся мужской масс-старт на 15 км. Медали за первое и второе место отправились в Швецию.
Пройдя первые два огневых рубежа без ошибок, Томингас занимала четвертое место. На третьем рубеже она допустила один промах, а на четвертом Томингас допустил уже три промаха. На последнем круге она улучшила свою позицию и финишировал на 20-м месте, уступив победительнице +2:14.5.
В женском масс-старте победу праздновала шведская биатлонистка Ханна Эберг (36:48,0 и 2 промаха), для которой эта победа стала второй. На текущем чемпионате мира она завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке и серебро в спринте.
Второе место заняла представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (+4,8), допустившая один промах. Третей к финишу пришла француженка Жулия Симон (+20,8), допустившая 3 промаха.
Оберхоф, Германия
Масс-старт
Женщины
1. Ханна Оберг (Швеция) – 36.48,0 (2)
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 4,8 (1)
3. Жюлия Симон (Франция) – 20,8 (3)
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 34,7 (1)
5. Маркета Давидова (Чехия) – 51,4 (2)
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 57,7 (1)
... 20. Туули Томингас (Эстония) – 2:14.5 (4)