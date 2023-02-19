ЧМ-2023 по биатлону | Шведы унесли из-под носа Бё две медали, пятое место у Латвии

Пройдя первые два огневых рубежа без ошибок, Томингас занимала четвертое место. На третьем рубеже она допустила один промах, а на четвертом Томингас допустил уже три промаха. На последнем круге она улучшила свою позицию и финишировал на 20-м месте, уступив победительнице +2:14.5.

В женском масс-старте победу праздновала шведская биатлонистка Ханна Эберг (36:48,0 и 2 промаха), для которой эта победа стала второй. На текущем чемпионате мира она завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке и серебро в спринте.

Второе место заняла представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (+4,8), допустившая один промах. Третей к финишу пришла француженка Жулия Симон (+20,8), допустившая 3 промаха.

Оберхоф, Германия

Масс-старт

Женщины

1. Ханна Оберг (Швеция) – 36.48,0 (2)

2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 4,8 (1)

3. Жюлия Симон (Франция) – 20,8 (3)

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 34,7 (1)

5. Маркета Давидова (Чехия) – 51,4 (2)

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 57,7 (1)

... 20. Туули Томингас (Эстония) – 2:14.5 (4)

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