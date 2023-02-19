Каллас: Россия хочет внести раскол в общества демократических стран

В субботнем обсуждении приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, премьер-министр Финляндии Санна Марин, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Чехии Петр Павел, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, а также историк и писатель Энн Эпплбаум.

Каллас отметила также, что серые зоны на карте безопасности Европы должны остаться в прошлом. „Они являются источником нестабильности и ведут к войне. Поэтому Эстония поддерживает присоединение Украины к Европейскому союзу, а после войны и к НАТО“, - добавила премьер-министр. „Украина борется с российской агрессией и одновременно проводит масштабные общественные реформы – уже то, чего им удалось достичь в условиях войны, производит впечатление“, - добавила Каллас.

Премьер-министр добавила, что для победы Украины нужно наращивать производственные мощности европейской оборонной промышленности. „Для этого оборонной промышленности нужна уверенность и конкретные заказы. Я сделала предложение для того, чтобы помочь Украине снарядами, найти в Европейском союзе способ совместно закупить снаряды для Украины“, - сказала Каллас.

Основной задачей тех, кто помогает Украине, сегодня является быстрое обеспечение военной помощи. „Украине нужна уверенность, что поставки оружия и снарядов продолжатся в объеме, который необходим, чтобы выиграть войну“, - сказала Каллас.

По словам премьер-министра Каллас, одна из важнейших прозвучавших в субботу мыслей принадлежит министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который высказал ее в рамках обсуждения „Год спустя – борьба Украины за свою свободу и что будет дальше“. „Кулеба напомнил, что, помимо поддержки Украины, необходима вера в Украину и ее победу. Год назад здесь, в Мюнхене, мало кто верил, что Украина сможет противостоять России“, - сказала Каллас. „Весь народ Эстонии поддерживает Украину. Если мы будем верить, что Украина победит, то сможем обеспечить и необходимую для победы помощь“, - добавила она.

На встрече с президентом Молдовы Майей Санду речь шла о ситуации в сфере безопасности, о враждебном влиянии России и присоединении Молдовы к Европейскому союзу.

По словам премьер-министр Каи Каллас, Россия заинтересована в том, чтобы вносить раскол в общества демократических стран. „Россия использует все возможности для создания нестабильности. Мы видим, как схожие схемы применяются в разных местах. Мы должны помнить о том, что, помимо конвенциональной войны, Россия продолжает также гибридную и информационную войну“, - сказала Каллас.

„Тем важнее помочь Молдове справиться с рисками для ее безопасности. Эстония вносит свой вклад в безопасность Молдовы через европейской „Фонд мира“, - сказала Каллас и подтвердила поддержку территориальной целостности и суверенитету Молдовы.

Премьер-министр отметила, что Молдова нуждается в нашей поддержке также на пути в Европейский союз, и Эстония готова делиться своим опытом реформ.

Встреча с членами конгресса США

Премьер-министр Каллас сказала на встрече с представителями обеих палат американского конгресса – Сената и Палаты представителей – что мы высоко ценим неизменный вклад США в обеспечение безопасности Эстонии и Европы. Каллас также поблагодарила членов конгресса за ведущую роль Соединенных Штатов Америки в поддержке Украины.

По словам премьер-министра Каллас, усиленное присутствие войск США в Эстонии имеет ключевое значение для обеспечения нашей безопасности и безопасности НАТО в целом, а также для сдерживания России. „Члены конгресса заверили меня, что США готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО“, - сказала Каллас.

Каллас отметила также тесное двустороннее сотрудничество Эстонии и США. „Эстонские инвестиции в оборону достигли почти 3% нашего ВВП. Мы благодарны Соединенным Штатам Америки за долговременную поддержку в сфере обороны и высоко оценим, если в рамках балтийской оборонной инициативы можно будет еще больше увеличить помощь в сфере безопасности“.

На встрече обсуждалась также кибербезопасность. „Для того, чтобы лучше противостоять кибератакам, нам нужно эффективнее обмениваться информацией и еще больше инвестировать в кибербезопасность“, - сказала Каллас.

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