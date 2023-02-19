19.02.2023, 14:48
ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | Однокурсник Путина: у него остался выбор между самоубийством и глобальной ядерной войной(58)
Сергей Жирнов, учившийся вместе с Путиным в разведшколе, говорит, что уже во внешней разведке КГБ Путина считали слишком опасным.
Сергей Жирнов, бывший разведчик КГБ и российской внешней разведки, учившийся в Андроповском институте КГБ одновременно с Путиным, написал книгу о преображении своего однокашника после начала украинской войны (пр. „L'Engrenage: Que veut Poutine?“, т. е. „Цепь событий“). Он акцентирует внимание на том изменении личности Путина, которое, по мнению Жирнова, привело к началу войны в Украине. По его словам, Путин уже считался опасным для внешней разведки КГБ и непригодным для шпионской работы. По словам Жирнова, лучшим решением сейчас было бы устранение Путина.