Сергей Жирнов, бывший разведчик КГБ и российской внешней разведки, учившийся в Андроповском институте КГБ одновременно с Путиным, написал книгу о преображении своего однокашника после начала украинской войны (пр. „L'Engrenage: Que veut Poutine?“, т. е. „Цепь событий“). Он акцентирует внимание на том изменении личности Путина, которое, по мнению Жирнова, привело к началу войны в Украине. По его словам, Путин уже считался опасным для внешней разведки КГБ и непригодным для шпионской работы. По словам Жирнова, лучшим решением сейчас было бы устранение Путина.