Женский хоккейный клуб из Кохтла-Ярве стал чемпионом Эстонии по хоккею
В решающем матче женской хоккейной лиги PAF „Эверест“ из Кохтла-Ярве обыграл таллиннский клуб „Роза Пантер“ со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) и в третий раз в истории клуба стал чемпионом Эстонии.
Действующие чемпионки Эстонии „Роза Пантер“ вышли вперед в первом периоде благодаря шайбе Эдит Пярник, но капитан „Эверест“ Анна Федяева забросила как во втором, так и в третьем периодах и проложила путь женской команде из Ида-Вирумаа к чемпионству. Вратарь „Эверест“ Ульяна Йегги отразила 23 броска, а вратарь Йонна Мойланен из „Роза Пантер“ - 11 бросков.
„Мы счастливы! Сегодня нам все удалось, и наша капитанша показала, что она наш лидер! Спасибо сопернику за хороший и захватывающий финал!“, — сказала нападающая „Эверест“ Анна Дубкова.
„Сегодня нам удалось начать строить свою игру с нуля, судя по тому, чему мы научились на тренировках, это также помогло нам первыми открыть счет против сильного соперника. К сожалению, после этого мы упустили инициативу, а соперник стал больше контролировать шайбу в нашей зоне, что и привело их к победе. Ближе к концу игры мы смогли прийти в себя, но, к сожалению, уже было слишком поздно. У нас было много бросков, но забросить шайбу не удалось. Однако игра была напряженной до последнего момента, так как девушки не сдавались. Поздравляем „Эверест“, но впереди у нас еще одна важная игра, в которой мы будем бороться за серебро“, - прокомментировал тренер „Роза Пантер“ Алекс Быстров.
„Эверест“ становился чемпионом Эстонии в 2018 и 2019 годах, а „Роза Пантер“ — в последние два года. Весной 2020 года чемпионский титул не был определен из-за пандемии.
Таллиннский женский клуб „Гриззлиз“ завершил сезон победой со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) над таллиннским клубом „Вулферинес“ и, таким образом, обеспечил себе место в тройке лучших. Защитит ли прошлогодний серебряный призер второе место или финиширует третьим, определится в последнем матче сезона. „Вулферинес“ занял шестое место.
Сезон женской хоккейной лиги PAF завершится матчем между „Роза Пантер“ и „Вильянди Hockey Club“ в субботу, 25 февраля, в 18:30 в ледовом дворце Хааберсти. В случае победы „Роза Пантер“ получит серебрянные медали, а „Гриззлиз“ получат бронзу, в случае ничьей или поражения серебряная медаль достается „Гриззлиз“, а бронза - „Роза Пантер“.
Положение в женской хоккейной лиги PAF: „Эверест“ 16 (10), „Гриззлиз“ 14 (10), „Рооза Пантер“ 12 (9), Тарту „Сяде“ 12 (10), Вильянди 4 (9), „Вулферинес“ 0 (10).