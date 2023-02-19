Женский хоккейный клуб из Кохтла-Ярве стал чемпионом Эстонии по хоккею

„Сегодня нам удалось начать строить свою игру с нуля, судя по тому, чему мы научились на тренировках, это также помогло нам первыми открыть счет против сильного соперника. К сожалению, после этого мы упустили инициативу, а соперник стал больше контролировать шайбу в нашей зоне, что и привело их к победе. Ближе к концу игры мы смогли прийти в себя, но, к сожалению, уже было слишком поздно. У нас было много бросков, но забросить шайбу не удалось. Однако игра была напряженной до последнего момента, так как девушки не сдавались. Поздравляем „Эверест“, но впереди у нас еще одна важная игра, в которой мы будем бороться за серебро“, - прокомментировал тренер „Роза Пантер“ Алекс Быстров.