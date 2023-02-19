Хоккейная лига Coolbet: Нарвский клуб одержал важнейшую победу в ида-вирумааском дерби

В пятничной вечерней дуэли между латвийскими клубами „Рига“ нанесла „Курбадс“ первое поражение в сезоне, выиграв со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

„Курбадс“, одержавший 19 побед (из них 2 в дополнительное время) в чемпионате Эстонии, вырвался вперед благодаря шайбе Юлиана Мисьюса, но Райвис Страздиньш и Кристерс Ансонс вывели гостей вперед в середине первого периода. Несмотря на попытки „Курбадса“ сравнять счет, „Рига“ сохраняла небольшое преимущество до предпоследней минуты, когда Антонс Мациевскис забросил шайбу в пустые ворота, а „Рига“ одержала победу со счетом 3:1. Вратарь „Курбадс“ Аргинто Милбергс отразил 15 бросков, а вратарь „Риги“ Акселс Озолс отразил 39 бросков.

Нарвский „ПСК“ на выезде обыграл кохтла-ярвский „Эверест“ со счетом 6:3 (2:1, 1:2, 3:0).

В составе хозяев отличились Михаил Сабиров, Андрей Паршин и Эрик Салмин, по две результативные передачи отдали Максим Чальцев и Оскар Левин. В составе нарвской команды две шайбы забросили Максим Бурков (2+1) и по одной Георгий Васильев, Кирилл Ильин (1+1), Никита Минин и Александр Титов. Никита Кириллов сделал две результативные передачи. В общей сложности команды нанесли более 100 бросков: вратарь „Эвереста“ Дмитрий Ровда отразил 56 бросков, а вратарь „ПСК“ Даниил Сеппенен - 51.

В воскресенье в 16:00 в Кохтла-Ярве встретятся местные клубы „Виру Спутник“ и „Эверест“.

Турнирная таблица хоккейной лиги Coolbet (четыре лучшие выходят в плей-офф): „Курбадс“ 38 (20 игр), „Пантер“ 35 (22), Тарту „Вялк 494“ 24 (23), Нарвский „ПСК“ 20 (21), „Рига“ 17 (22) , „Эверест“ 16 (20), „Виру Спутник“ 2 (20).

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