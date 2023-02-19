Правые: россияне должны испытывать национальный стыд за свою родину

От лица партии на запрос RusDelfi отвечала председательница „Правых“ Лавли Перлинг. Она высказалась, что партия не собирается вести дела ни с одной российской инициативой, которая представляет или позволяет финансировать себя через террористическое государство (Российскую Федерацию).

В данном случае речь шла о том, стоит ли запрещать привозить в Эстонию такие мероприятия и фестивали, как, например, „Тотальный диктант“, показывать российские спектакли на „Золотой маске“ или пускать актеров и артистов.

„У всех российских артистов и спортсменов была возможность выразить свою гражданскую позицию в отношении террористического кремлевского режима, - написала член партии „Правые“ Лавли Перлинг. - Те, кто продолжает вести дела с террористическим режимом, следовательно, молчаливо одобряют военные преступления, совершаемые тем же террористическим режимом в Украине.

Также россияне, по словам „Правых“, должны принять тот факт, что они являются гражданами государства-агрессора и должны испытывать дискомфорт и национальный стыд за свою родину.

„Для граждан с российским паспортом в настоящее время есть дополнительная оговорка, касающаяся их добровольной связи с террористическим государством, - заявила Перлинг. - Если обладатель российского паспорта не предпринял никаких шагов для отказа от своего российского гражданства, то в настоящее время это означает пассивную поддержку террористического государства и военных преступлений“.

Образовавшуюся в августе политическую силу внесли в коммерческий регистр в октябре 2022-го года. По словам председателя „Правых“ Лавли Перлинг, партия пришла, чтобы остаться надолго и трансформироваться в „весомую политическую силу“, которая противостоит популизму и разрушению успеха Эстонии.

Читайте ответы других партий и их подробный обзор в материале „ОБЗОР | „Они не заслуживают вида на жительство“. Как политики видят дальнейшие отношения с Россией?“