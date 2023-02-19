СЕГОДНЯ | ЧМ-2023 по биатлону завершится женским масс-стартом, Туули Томингас среди лучших в мире
Сегодня завершится ЧМ-2023 по биатлону в Оберхофе. Кульминацией соревнований станет женский масс-старт на 12,5 км. Соревнования начинаются в 16:15.
В женском масс-старт на 12,5 км на трассу выйдут 30 лучших в мире биатлонисток. На этот раз среди них и Туули Томингас. Томингас, занявший шестое место в индивидуальной гонке на 20 км в Оберхофе, выйдет на трассу под номером 27.
Дениз Херманн-Вик (1-й стартовый номер, Германия), Жюлия Симон (2-й, Франция), Ханна Оберг (Швеция), Линн Перссон (Швеция), Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия), Лиза Виттоцции (Италия), Эльвира Оберг (Швеция), Доротея Вирер (Италия), Лиза Тереза Хаузер (Италия), Маркета Давидова (Чехия).
Перед женским масс-стартом также состоится мужской масс-старт на 15 км, который начнется в 13:30. В мужских соревнованиях эстонцев нет.