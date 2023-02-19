Другие виды
19.02.2023, 13:31

СЕГОДНЯ | ЧМ-2023 по биатлону завершится женским масс-стартом, Туули Томингас среди лучших в мире

 
Туули Томинга (справа)
Туули Томинга (справа)
ФОТО: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Johann Medvey | IMAGO/Eibner/Scanpix

Сегодня завершится ЧМ-2023 по биатлону в Оберхофе. Кульминацией соревнований станет женский масс-старт на 12,5 км. Соревнования начинаются в 16:15.

В женском масс-старт на 12,5 км на трассу выйдут 30 лучших в мире биатлонисток. На этот раз среди них и Туули Томингас. Томингас, занявший шестое место в индивидуальной гонке на 20 км в Оберхофе, выйдет на трассу под номером 27.

Дениз Херманн-Вик (1-й стартовый номер, Германия), Жюлия Симон (2-й, Франция), Ханна Оберг (Швеция), Линн Перссон (Швеция), Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия), Лиза Виттоцции (Италия), Эльвира Оберг (Швеция), Доротея Вирер (Италия), Лиза Тереза Хаузер (Италия), Маркета Давидова (Чехия).

Перед женским масс-стартом также состоится мужской масс-старт на 15 км, который начнется в 13:30. В мужских соревнованиях эстонцев нет.

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