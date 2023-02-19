СЕГОДНЯ | ЧМ-2023 по биатлону завершится женским масс-стартом, Туули Томингас среди лучших в мире

В женском масс-старт на 12,5 км на трассу выйдут 30 лучших в мире биатлонисток. На этот раз среди них и Туули Томингас. Томингас, занявший шестое место в индивидуальной гонке на 20 км в Оберхофе, выйдет на трассу под номером 27.