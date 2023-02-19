ЧМ-2023 по биатлону | В женском масс-старте победила Эберг, Туули Томингас 20-я

Пройдя первые два огневых рубежа без ошибок, Томингас занимала четвертое место. На третьем рубеже она допустила один промах, а на четвертом Томингас допустил уже три промаха. На последнем круге она улучшила свою позицию и финишировал на 20-м месте, уступив победительнице +2:14.5.

В женском масс-старте победу праздновала шведская биатлонистка Ханна Эберг (36:48,0 и 2 промаха), для которой эта победа стала второй. На текущем чемпионате мира она завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке и серебро в спринте.

Второе место заняла представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (+4,8), допустившая один промах. Третей к финишу пришла француженка Жулия Симон (+20,8), допустившая 3 промаха.

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