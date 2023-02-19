Elektrilevi весь год неправильно продавала электроэнергию многоквартирному дому. Жильцы вынуждены оплачивать разницу

В редакцию Delfi Ärileht обратился обеспокоенный читатель, который получил письмо от одного из квартирных товариществ в Таллинне с сообщением о том, что с января месяца их общие расходы на электроэнергию будут постоянно выше, чем раньше. Причина этого в том, что Elektrilevi из-за технической ошибки продала зданию меньше электроэнергии, чем оно фактически потребляет.