19.02.2023, 13:04
Elektrilevi весь год неправильно продавала электроэнергию многоквартирному дому. Жильцы вынуждены оплачивать разницу(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за технической ошибки компания Elektrilevi продала дому меньше электроэнергии, чем дом потребляет. Теперь жителям многоквартирного дома приходится задним числом компенсировать разницу, пишет Ärileht.
В редакцию Delfi Ärileht обратился обеспокоенный читатель, который получил письмо от одного из квартирных товариществ в Таллинне с сообщением о том, что с января месяца их общие расходы на электроэнергию будут постоянно выше, чем раньше. Причина этого в том, что Elektrilevi из-за технической ошибки продала зданию меньше электроэнергии, чем оно фактически потребляет.