Новости Эстонии
19.02.2023, 13:04

Elektrilevi весь год неправильно продавала электроэнергию многоквартирному дому. Жильцы вынуждены оплачивать разницу

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Hõõglamp
Hõõglamp
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Из-за технической ошибки компания Elektrilevi продала дому меньше электроэнергии, чем дом потребляет. Теперь жителям многоквартирного дома приходится задним числом компенсировать разницу, пишет Ärileht.

В редакцию Delfi Ärileht обратился обеспокоенный читатель, который получил письмо от одного из квартирных товариществ в Таллинне с сообщением о том, что с января месяца их общие расходы на электроэнергию будут постоянно выше, чем раньше. Причина этого в том, что Elektrilevi из-за технической ошибки продала зданию меньше электроэнергии, чем оно фактически потребляет.

До октября 2022 года их тариф за квадратный метр составлял либо €0,030, либо €0,040 за квадратный метр на протяжении многих лет. „Точная цена должна была прийти вместе со счетом в правление, а нам ее обычно не присылают, поэтому я не могу вам ее назвать“, - сказал мужчина.

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