Полиция ищет пропавшего 29-летнего Мартина

Вечером 18 февраля обеспокоенные родственники сообщили в полтцию, что с полудня пятницы, 17 февраля, им не удается связаться с 29-летним Мартином. У родственников нет информации о том, куда мог уйти Мартин с места жительства в Паливере, волость Ляэне-Нигула. Телефон мужчины выключен. Известно, что жизнь человека может оказаться в опасности без посторонней помощи.

Мартин может передвигаться на легковом автомобиле Kia Optima красного цвета с регистрационным номером 730BKY. По данным полиции, автомобиль был замечен в Хаапсалу вечером 18 февраля в 16:30.

С вечера субботы полиция связалась со всеми родственниками и знакомыми мужчины и проверила различные места, где мог находиться Мартин, но мужчину до сих пор не нашли.

Мартин худощавого телосложения и среднего роста. Неизвестно, во что был одет мужчина, когда вышел из дома.

Всех, кто что-либо знает о Мартине или видел его машину, просьба сообщить об этом по номеру 112.

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