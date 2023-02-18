ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (360-й день) | Генсек НАТО: риск эскалации из-за поддержки Украины есть, но самый большой риск — это победа России

По задумке властей, цифровизация военкоматов и обогащение их баз дополнительными данными при повторной мобилизации поможет избежать хаоса первой волны, когда повестки приходили тяжело больным, многодетным отцам, студентам и даже умершим. Кроме того, с помощью новой базы властям будет проще закрыть „уклонистам“ выезд из страны. Осенью списки тех, кому военкоматы запретили выезд, поступали на пограничные пункты неравномерно. Например, военнообязанные, которым запрещали выезд в Грузию, еще могли улететь в Казахстан или в Беларусь, рассказал источник в службе безопасности одного из московских аэропортов.

Власти России собирают базу о военнобязанных. В нее попадут сведения о номерах телефонов и адресах электронной почты, местах регистрации и водительских правах, недвижимости и автомобилях военнообязанных, их работе, семье, состоянии здоровья, судебной истории, отсрочках от мобилизации и даже спортивных званиях и разрядах, выяснили журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло.

А России появится исчерпывающая база данных военнообязанных. Она поможет властям закрывать бегущим от мобилизации выезд из страны

Россия может задействовать часть белорусского военно-промышленного комплекса в рамках усилий Москвы по перевооружению российской армии для затяжной войны с Украиной, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). А Минск вынужден идти на уступки, чтобы избежать прямого участия белорусских военных в войне. Накануне президент Александр Лукашенко на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Беларусь готова наладить производство Су-25. Этот самолет, по его выражению, „себя хорошо в Украине показывает - штурмовик, рабочая лошадка“.

„Я встретился с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который является большим другом Украины. Я поблагодарил его за решающую поддержку Германии в восстановлении украинской энергосистемы, поврежденной российскими ударами. Мы сошлись во мнении, что Путин уже полностью проиграл одну войну: свою энергетическую войну с Европой“, — написал Дмитрий Кулеба в твиттере.

Генсек НАТО: риск эскалации из-за поддержки Украины есть, но самый большой риск — это победа России

Возможная победа России более опасна, чем возможный риск эскалации российско-украинского конфликта из-за западной помощи, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

„Некоторые опасаются, что наша поддержка Украине может спровоцировать эскалацию. Позвольте мне выражаться ясно. Вариантов без риска не бывает. Но самый большой риск — это победа Путина. Если Путин победит на Украине, ему и другим авторитарным лидерам станет ясно, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят“, — сказал Столтенберг.

Камала Харрис: США официально установили, что Россия совершала преступления против человечности в Украине

Правительство США официально установило, что Россия совершила преступления против человечности после начала полномасштабной войны с Украиной. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент США Камала Харрис, передает CNN.

В качестве примеров таких преступлений Харрис привела убийства мирных жителей в Буче, удары по роддому и драмтеатру в Мариуполе, сексуализированное насилие над четырехлетней девочкой в Киевской области со стороны российского военнослужащего.

Sky News: российская армия прекратила поставки оружия и боеприпасов бойцам ЧВК Вагнера

Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванные источники. Больше никаких подробностей Sky News не привел.

17 февраля в телеграм-канале „Разгрузка Вагнера“ появилось видео, на котором было показано около двух десятков мертвых тел. Человек на видео, чье лицо скрыто маской, говорит: „Каждый день мы теряем сотни наших боевых товарищей. Их могло бы быть в два раза меньше, если бы военные функционеры вовремя нас снабжали вооружением, боеприпасами и всем, что необходимо“.

Ранее бойцы ЧВК Вагнера не раз критиковали министерство обороны России.

Спикер Верховной рады: Украина ожидает приглашения в НАТО летом 2023 года