Управа района Ласнамяэ предлагает жителям выбрать формат празднования Ивановой ночи

„Паэвялья, несомненно, было хорошим местом для проведения Ивановой ночи. Но данный участок предназначен для строительства Таллиннской больницы, и несмотря на то, что государство отказалось финансировать проект, город Таллинн продолжает его разработку, так что уже в следующем году начнутся подготовительные работы. Именно поэтому мы ищем не только новое место для проведения праздника, но и новый формат“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что районная управа наметила несколько мест, которые могли бы подойти для проведения мероприятия, но открытым остается вопрос, каким мероприятие хотели бы видеть жители Ласнамяэ. Уже в прошлом году Иванова ночь в Ласнамяэ была безалкогольным мероприятием, а предстоит решить, стоит ли еще больше изменить формат и провести мероприятие в красивом парке, например, в парке Тондилоо, или попытаться сохранить легкую „дикость“ мероприятия и устроить его, например, в зеленой зоне Курепыллу. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Жителей просят высказать свое мнение о том, следует ли сохранить прежний формат празднования Ивановой ночи в Ласнамяэ, или стоит его изменить и в этом году провести парковое мероприятие. Свое мнение можно выразить по ссылке https://forms.gle/PmqPvwX1hLNxmtBh9, отметив подходящий вариант. Ссылка активна до 10 марта.

Поделиться идеями о возможных местах для проведения мероприятия можно также по телефону 645 7700 или по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee.

Дополнительная информация: Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ, тел. 5783 8624.