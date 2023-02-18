Эстония приобретает барражирующие боеприпасы для воздушных атак

„Невозможно переоценить значение огня с закрытых позиций в развитии обороноспособности Эстонии, поскольку государство-агрессор Россия причинила разрушения в Украине в основном именно огневыми ударами с закрытых позиций“, — сказал представивший в четверг эту тему в кабинете министров министр обороны Ханно Певкур.

Певкур отметил, что благодаря осуществляемой в ближайшее время закупке Силы обороны получат возможность атаковать противника барражирующими боеприпасами с дальних дистанций.

Стрельба с закрытых позиций — это стрельба по цели, которую не видит наводчик. Для этого используются, например, минометы, пушки, системы залпового огня или барражирующие боеприпасы. Одной из боевых целей возможности ведения огня с закрытых позиций является нанесение ударов по единицам скрытых позиций противника.

По словам Певкура, это одна из крупнейших оборонных закупок в Эстонии, но неразумно уточнять ее точную сумму, поскольку она еще не завершена.

Закупка систем находится на финишной прямой. В прошлом году было организовано обстоятельное исследование рынка, договоренность будет достигнута в первом квартале этого года, а львиная доля вооружений поступит в Эстонию в 2024 году.

Способность Сил обороны Эстонии вести стрельбу с закрытых позиций обеспечивается минометами разного калибра в составе маневренных подразделений, в составе обеих пехотных бригад имеется артиллерийский батальон, а в 2024-2025 годах будет создано подразделение системы залпового огня и барражирующих боеприпасов (батарея воздушного нападения).

Договор о закупке системы залпового огня HIMARS Эстония заключила с США в декабре 2022 года. Артиллерийские батальоны бригад также в перспективе нескольких лет увеличатся, когда добавятся 12 дополнительных мобильных артиллерийских установок K9 Kõu, что укрепит оба батальона до 18 систем.