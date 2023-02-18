Рано на кладбище: 66-летняя женщина провела почти час в мешке для трупов

Женщина была объявлена ​​​​мертвой в шесть часов утра 3 января в Центре ухода за больными Альцгеймером Глен-Оукс в Эрбедейле, штат Айова. Пациентка обратилась в центр в связи с ранней деменцией, тревогой и депрессией.

Согласно отчету Департамента расследований и апелляций Айовы, „ее рот был открыт, глаза неподвижны, и она не дышала“. Кроме того, медсестра, ухаживавшая за пациенткой, также не нащупала ее пульс. После установления смерти пациентки была установлена ​​связь с семьей погибшей, начали решаться вопросы с фирмой ритуальных услуг.

В 7.38 утра представитель похоронного бюро прибыл и организовал доставку останков в похоронное бюро. И в то время женщина „не подавала признаков жизни“, говорится в сообщении. В 8.30 утра сотрудники похоронного бюро испытали, пожалуй, самый большой шок в своей жизни - когда они открыли сумку, они заметили, что грудь трупа вздымается, „как будто хватая ртом воздух“.

Хотя женщина дышала, и персонал нащупал пульс, ее глаза были неподвижны, двигательной реакции не было. Женщину срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию. В конце концов ее вернули в Центр специального лечения больных Альцгеймером, где она умерла через два дня в окружении самых близких ей людей.

Хоспис оштрафован на 10 000 долларов за халатность в соответствии с законодательством штата Айова. Во-первых, центр „не смог предоставить необходимые услуги“ и „не смог обеспечить пациентам квалифицированную помощь в конце жизни“.

К сожалению, для тех, кто боится быть погребенным заживо, у нас не очень хорошие новости: этот случай далеко не единственный, когда умершим признают еще живого человека. Не один такой труп оживал в морге (были случаи, когда их замораживали по ошибке), а одной женщине не очень повезло - она ​​очнулась во время похорон.