18.02.2023, 16:13
Впереди всей Балтии. Топливо в Таллинне по-прежнему дороже, чем в Риге и Вильнюсе.(3)
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На минувшей рабочей неделе цены на топливо в Таллинне оставались стабильными. В Риге и Вильнюсе цены на бензин выросли, а в отношении цен на дизельное топливо наблюдались противоположные тенденции, сообщает ERR.
В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе, передают в субботу радионовости ERR со ссылкой на агентство Leta.
Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.
В Таллинне на заправках Circle K цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо в течение недели не изменились и составили 1,729 евро и 1,699 евро за литр соответственно.