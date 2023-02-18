Впереди всей Балтии. Топливо в Таллинне по-прежнему дороже, чем в Риге и Вильнюсе.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе, передают в субботу радионовости ERR со ссылкой на агентство Leta.

Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Таллинне на заправках Circle K цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо в течение недели не изменились и составили 1,729 евро и 1,699 евро за литр соответственно.