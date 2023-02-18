„Угроза удара по реактору снова была высокой“. „Энергоатом“ заявил, что над Южно-Украинской АЭС пролетели две крылатые ракеты(1)
Украинская компания „Энергоатом“ заявила, что утром 18 февраля во время российского ракетного удара две крылатые ракеты пролетели над Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, — пишет Meduza.
Одна ракета пролетела над атомной электростанцией в 8:25, другая — в 8:27 по местному времени (9:25 и 9:27 мск). По данным „Энергоатома“, ракеты „пролетели опасно близко к ядерному объекту“. Никаких доказательств в подтверждение этого компания не привела.
„Угроза ракетного удара по реактору с возможными последствиями — ядерной катастрофой — снова была высокой“, — заявили в „Энергоатоме“.
Утром 18 февраля, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, Россия из акватории Черного моря выпустила по Украине четыре ракеты „Калибр“, две из них сбили. Еще две ракеты упали в Хмельницком — одна из них попала в военный объект, другая взорвалась у остановки общественного транспорта, сообщил глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий.
В Хмельницком повреждены около 10 многоэтажных домов и три учебных заведения, заявил мэр города Александр Симчишин. Пострадали два человека.
Во время войны „Энергоатом“ несколько раз сообщал, что российские крылатые ракеты „критически низко“ пролетали над Южно-Украинской АЭС. В ночь на 19 сентября 2022 года российская ракета упала в 300 метрах от Южно-Украинской АЭС, говорил президент Украины Владимир Зеленский.