„Угроза удара по реактору снова была высокой“. „Энергоатом“ заявил, что над Южно-Украинской АЭС пролетели две крылатые ракеты

Одна ракета пролетела над атомной электростанцией в 8:25, другая — в 8:27 по местному времени (9:25 и 9:27 мск). По данным „Энергоатома“, ракеты „пролетели опасно близко к ядерному объекту“. Никаких доказательств в подтверждение этого компания не привела.

„Угроза ракетного удара по реактору с возможными последствиями — ядерной катастрофой — снова была высокой“, — заявили в „Энергоатоме“.

Утром 18 февраля, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, Россия из акватории Черного моря выпустила по Украине четыре ракеты „Калибр“, две из них сбили. Еще две ракеты упали в Хмельницком — одна из них попала в военный объект, другая взорвалась у остановки общественного транспорта, сообщил глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий.

В Хмельницком повреждены около 10 многоэтажных домов и три учебных заведения, заявил мэр города Александр Симчишин. Пострадали два человека.

Во время войны „Энергоатом“ несколько раз сообщал, что российские крылатые ракеты „критически низко“ пролетали над Южно-Украинской АЭС. В ночь на 19 сентября 2022 года российская ракета упала в 300 метрах от Южно-Украинской АЭС, говорил президент Украины Владимир Зеленский.