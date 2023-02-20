5 причин, почему друг — не всегда лучший коллега

Керли Кадак – руководитель по найму предприятия арендной рабочей силы Finesta – считает, что разумно разделять дружеские и рабочие отношения. „Конечно, это зависит от того, насколько близок друг – будь это просто знакомый, с которым вы изредка встречаетесь и проводите время, или же это человек, которого вы считаете очень важным в вашей жизни и с которым активно поддерживается связь. Чем более эмоциональны отношения, тем более тщательно я рекомендую вам подумать, прежде чем вы начнете предлагать своего хорошего друга своему начальнику или рекомендовать его знакомому работодателю. Как в поиске работы для друга, так и в работе с ним есть свои опасности“, — говорит Кадак и просит учитывать нижеследующие моменты, прежде чем вступать в рабочие отношения со своим другом.

Ваша частная жизнь может стать достоянием коллектива

По словам эксперта по подбору персонала, всегда чувствуется прибавление нового человека в коллективе – особенно если речь идет не о крупном производстве, где у каждого работника свои рабочие задания, а о небольшом офисе. „Если в такую ​​компанию приходит человек, который уже является близким другом одного из сотрудников, то у них двоих есть свой мир вне рабочего времени, и, разумеется, в какой-то степени этот мир войдет и в рабочие отношения. У давних друзей есть свои особые шутки, общие воспоминания и социальная жизнь, но я рекомендую оставить всю вашу личную жизнь за дверью, когда вы приходите на работу, — говорит Кадак. — Во-первых, не в интересах работодателя, если в рабочее время в его компании обсуждаются личные вопросы, а друзьям всегда есть о чем поговорить друг с другом. Во-вторых, общие воспоминания могут включать такие события, которые коллегам слышать неполезно. Так что, если вам действительно нужно начать работать в одной команде с вашим другом, то договоритесь, что на работе будут только рабочие разговоры“.

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