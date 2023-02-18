18.02.2023, 14:27
ФОТО и ВИДЕО | В Рапламаа произошло тяжелое ДТП: три человека попали в больницу, движение перекрыто(1)
В субботу в Рапламаа произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. Движение на шоссе перекрыто.
В субботу около половины второго на 12 км шоссе Тыдва-Хагери в Рапламаа столкнулись два автомобиля: Honda и Toyota. Согласно первоначальным данным, Honda выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota.
В Honda находился лишь водитель, 43-летний мужчина, а в Toyota - 77-летний водитель и 75-летняя пассажирка. Скорая помощь доставила всех троих в больницу.
Движение в месте ДТП временно перекрыто.