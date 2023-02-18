Четверо маленьких детей едва спаслись при пожаре

В Ласнамяэ в квартире, находящейся в пятиэтажном доме, произошел пожар – отреагировавшие на него спасатели обнаружили и вывели из квартиры на четвертом этаже дома троих мужчин средних лет. Одного пострадавшего скорая помощь доставила в больницу, однако спасти двух мужчин медикам скорой не удалось. Дымового датчика в квартире не было.

Зато в Харьюмаа умный датчик спас от пожара четырех маленьких детей. Ночью дети спали, хозяйки дома не было. Отец детей ушел спать, не погасив стоявшие на столе свечи. Свечи догорели до конца, после чего загорелись лежавшие на столе вещи. Сигнал датчика разбудил мужчину, также прибор отправил сигнал в центр управления G4S, откуда позвонили владельцу, который, однако сказал, что уже тушит возгорание и справится сам.

„Это очередной пример того, насколько неожиданно может возникнуть пожар. Будь причиной свеча или какой-нибудь электроприбор, несчастные случаи происходят неожиданно. Поэтому всегда надо проверять, не истек ли срок службы вашего датчика и не села ли батарейка“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

На прошлой неделе сигнал пожарной тревоги поступил и из квартиры в Йыгевамаа. Связаться с контактным лицом не удалось, и на сигнал тревоги отреагировал патрульный экипаж, который прибыл на место происшествия и увидел дым в подъезде, после чего вызвал спасателей. Спасатели проникли в квартиру через открытое окно. Причиной сигнала тревоги и источником дыма было стоявшее в прихожей пластмассовое ведро с золой, в котором угли погасли не до конца и расплавили ведро, след остался и на линолеуме. При инциденте никто не пострадал.