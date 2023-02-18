Swedbank запускает новый пенсионный фонд для миллениалов

Новый пенсионный фонд Swedbank для людей, родившихся между 2000 и 2009 годами, представляет собой активно управляемый генерационный фонд. Логика работы такого фонда проста. Название указывает на годы рождения клиентов, для которых он предназначен. Целевому клиенту этого фонда до выхода на пенсию осталось более 30 лет, поэтому фонд максимально удерживает самые рискованные классы активов – акции и недвижимость. Риск акций в фонде начнет постепенно снижаться только через 30 лет, т. е. по мере приближения вкладчика к пенсионному возрасту.

„Swedbank имеет уникальное и комплексное предложение на эстонском рынке. У нас есть генерационные фонды для всех клиентов, активных на рынке труда. Отдельный индексный фонд со 100% риском по акциям для клиентов, которые хотят сами решать, когда выходить на пенсию и как долго они хотят накапливать средства в фонде с самым высоким риском. Также консервативный фонд для клиентов, которые находятся в пенсионном возрасте, близки к нему, или предпочитают низкий риск. Для нас важно, чтобы у наших клиентов был простой, понятный и надёжный способ обеспечить свой выход на пенсию. При накоплении в генерационном фонде вкладчику не нужно самому менять фонды, он всегда находится в фонде с наиболее подходящим для его возраста риском и доходностью“, – говорит глава Swedbank Investeerimisfondid AS Аге Петтер.

Вы можете подать заявку на присоединение к новому фонду с сегодняшнего дня. Текущие комиссионные фонда оцениваются в 0,66% годовых. Из имеющихся в Эстонии активно управляемых фондов с высоким уровнем риска именно этот фонд имеет наиболее выгодные тарифы. Новым фондом будут управлять Катрин Рахе, Эне Ыунмаа и Пертти Рахнель, которые также управляют другими генерационными фондами Swedbank в Эстонии.