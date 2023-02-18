ФОТО | В Ласнамяэ открылась крупная международная выставка „Вовлекайся!“

„Мы думаем, что такую выставку эстонский зритель никогда раньше не видел“, – говорят кураторы выставки Корина Л. Апостол (таллиннский Дом искусства) и Ливия Ноласко-Рожаш (Центр искусств и медиатехнологий ZKM, Карлсруэ). „Ежедневно люди вовлекаются в созданную с помощью цифровых технологий виртуальную среду и вновь извергаются из нее. Искусственная среда имеет огромные способности к поглощению, люди проживают как бы несколько жизней одновременно. Именно это выставка пытается осмыслить и отразить с помощью невиданных ранее художественных возможностей“.

„Вовлекайся!“ — это международная групповая выставка, которая рассказывает о различных аспектах виртуальной реальности, а также познавательных и политических эффектах, которые стали возможными благодаря современным вычислительным технологиям, а также ставит насущные вопросы об окружающем нас материальном мире и наших отношениях с миром виртуальным. Во время недавней пандемии и последовавшего за ней кризиса набрала обороты цифровизация в сфере искусств, поэтому выставка и ее каталог предоставляют актуальную возможность обозреть и проанализировать некоторые из новейших художественных решений и платформ, которые уникальным и эффективным образом обеспечивают удаленный доступ к знаниям и культуре.

Выставка и сопутствующей ей каталог призваны подтолкнуть зрителей и читателей к пересмотру их отношения к виртуальным измерениям реальности, ставя перед публикой следующие вопросы: какой вклад может внести виртуальная реальность, понимаемая как сгенерированное компьютером общественное пространство во всех возможных формах, в современные политические и социальные дискурсы? Каков потенциал виртуальной реальности в области искусства?